Os cabelos volumosos estão de volta? Anos 90 revisitados

Foto: Getty Images 1 de 9 Modelo e criadora de conteudo Romee Strijid Foto: @katy 2 de 9 Katy, aka Lustrelux Foto: Getty Images 3 de 9 Atriz Jennifer Coolidge Foto: @alix_earle 4 de 9 O cabelo do momento na influencer Alix Earle Foto: @monetmcmichael 5 de 9 Monet Michael Foto: Getty Images 6 de 9 It girl, Madison Beer Foto: Getty Images 7 de 9 Margot Robbie Foto: @elisehoogerdijke 8 de 9 Elise HooGgerdijk Foto: @matildadjerf 9 de 9 Matilda Djerf

Olhando para as tendências que atualmente inundam os feeds, podemos afirmar que estamos perante um verdadeiro throwback de algumas das tendências fortes dos anos 70, 80 e 90 do século passado. Desde as sabrinas até ao eyeliner escuro, agora é a vez do cabelo., que se refere a arte de secar o cabelo depois de o lavar, utilizando um secador e uma escova para criar o efeito volumoso, era um trademark dos anos 90, este estilo estava em todo o lado, desde as passerelle até às cabeças das grandes estrelas como a Jennifer Aniston.Se está nas redes sociais já se deve ter deparado com um vídeo de alguém a demonstrar o how to para obter este penteado . Grande parte desta tendência partiu da influenciadora suecaque ficou conhecida não só pelo seu estilo, mas em grande parte pelo seu cabelo glorioso.A partir daqui, este estilo de penteado tem vindo a popularizar-se ao longo de 2023, desde cabeleireiros a demonstrarem o como obter o corte, até às micro influencers que ensinam truqyes para obter este look da noite para o dia.