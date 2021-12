Beleza: o plano perfeito para hidratar e iluminar a pele

Chegámos àquela altura do ano em que nada do que pomos na pele parece resultar. Acordamos com a pele mais seca (muitas vezes visível com escamações em certas zonas – à volta do nariz, ao redor da boca, nas maçãs do rosto…) e sem brilho – e aqui estamos a falar daquela luminosidade saudável da pele! Por mais que tentemos melhorar e devolver à pele o que lhe pertence por direito próprio, esta teima em voltar ao mesmo estado, com aquela sensação de desconforto de uma pele mais sensível sempre presente, resultado do frio, da baixa humidade, dos aquecimentos excessivos, dos banhos com água extraquente… Isto tudo para dizer que está na hora de deixar o verão e o mood do tempo quente para trás e abraçar, finalmente, a chegada do inverno também na rotina de pele. Tem mesmo de ser.

A junção de um sérum com um creme rico na rotina diária é perfeita para esta altura do ano, ainda para mais quando falamos de dois produtos com fórmulas que contêm ingredientes antioxidantes (e naturais!). Três palavras-chave: hidratar, proteger e reparar.



Vitamin Complex Facial Plan

Este pack da Freshly Cosmetics – marca espanhola 100% vegan! – é composto por um sérum de vitamina C e um creme facial de dia que proporcionam à pele hidratação, luminosidade, firmeza e proteção. Juntos, estes dois produtos combinam poderosos ingredientes ativos naturais que fornecem à pele tudo o que precisa para manter o aspeto saudável no inverno.

Pack Vitamin Complex Facial Plan, Green Vitamin Concentrate Serum + Bloom Orchid Face Cream, €59 (PVP)

A chave para este plano antioxidante está nos ingredientes. O destaque da Freshly Cosmetics vai para a alga astaxantina e a planta agastache. Comecemos pela astaxantina: é o antioxidante mais poderoso que existe na natureza, extraído de microalgas e com atividade 1000 vezes superior à da coenzima Q10 (reconhecida pelos efeitos antienvelhecimento) e 65 vezes superior à vitamina C (o ativo ideal para hidratar e uniformizar o tom de pele). Já a planta agastache, de origem mexicana, é bastante rica em flavonoides, que se destacam pelas propriedades anti-inflamatórias. Na composição deste plano encontramos ainda outros ingredientes essenciais como o ácido hialurónico vegetal, o pepino, o óleo de jojoba, brócolos e Salvia sclarea.

Green Vitamin Concentrate Serum

Para uma forte ação regeneradora da pele

Este sérum de vitamina C conta com 99,9% de ingredientes naturais. Sim, é mesmo real. Não só é natural como ainda contém vitamina C em alta concentração! Esta alta concentração é obtida através do fruto da ameixa kakadu – que contém 100 vezes mais vitamina C que a laranja e que é rico em polifenóis – e pela alga astaxantina. A fórmula, composta por plantas e frutos, hidrata, suaviza e ilumina a pele, ao mesmo tempo que ajuda a reduzir as manchas e sinais visíveis causados por agentes externos, acelerando a regeneração celular e o tratamento dos danos oxidativos.

Green Vitamin Concentrate Serum, 30 ml, €30 (PVP)

Modo de uso: pode ser usado tanto na rotina de manhã como de noite, sobre a pele completamente desmaquilhada e limpa. Agite, aplique quatro gotas repartidas (testa, bochechas e queixo) e espalhe de forma suave por todo o rosto. Espere uns segundos até ser absorvido por completo.

Bloom Orchid Face Cream

Sente a pele seca e a reagir de forma imprevisível?

Especialmente formulado para peles secas e sensíveis, este creme facial aumenta a hidratação da pele em 115%. Mantém a pele protegida durante 24h. Com ácido hialurónico vegan e antioxidantes na fórmula, combate o stressoxidativo e os radicais livres, reduzindo também as manchas cutâneas. Ajuda a suavizar e a reduzir a vermelhidão e a inflamação, devolvendo a luminosidade à pele stressada.

Modo de uso: é recomendada a utilização apenas de manhã, já que garante a hidratação necessária para as 24h, mas se sentir que a pele precisa de um boost de hidratação, pode ser aplicado à noite. Agite, aplique na pele perfeitamente limpa e massaje suavemente até à absorção total.

Bloom Orchid Face Cream, 50 ml, €29 (PVP)