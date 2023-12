Side Bangs. Vai aderir à tendência preferida de Taylor Swift?

As tendências mais procuradas pelos millennials (termo utilizado para descrever uma pessoa que nasceu entre 1981 e 1996) estão numa fase de coming backs. Desde o vestuário - vejamos pelas famosas calças à boca de sino (ou flare jeans), passando pela maquilhagem e acabando no cabelo, com os célebres blowouts – marca de Jennifer Anniston na série Friends, agora temos a popularização das side bangs: choque, horror e trauma? Ou felicidade pura?

Este estilo "indie" era um staple dos anos 2000, aparecendo de uma forma mais desajeitada, mas a História vai mais atrás. Não se sabe exatamente quando é que apareceu a primeira franja, os estudos indicam que os antigos egípicios usavam perucas com a parte da frente cortada, no ano 3000 a.C.. Saltando até à década de 1920, este corte entrou realmente na moda, aparecendo em todo o lado, incluindo no cinema, com a atriz Barbara Kent, passando depois, ao longo das décadas, para outras atrizes como Brigitte Bardot ou Jane Birkin, que a sabiam usar como poucas.

Barbara Kent, foi uma atriz de cinema, proeminente desde a era do cinema mudo até os primeiros filmes falados das décadas de 1920 e 1930. Foto: Getty Images

Avançando para os dias de hoje, podemos afirmar que as franjas se tornaram um estilo intemporal, mas o que difere a trend atual das que apareceram no início da década de 2000? Em vez de aderir somente ao side bang liso, Shiva Tvakoli, fundadora da JOON Haircare, afirma, num artigo do Real Simple, que a versão atual envolve uma certa personalização ao estilo natural do cabelo, como forma de harmonizar o penteado. Podemos ver este caso com Taylor Swift, conhecida não só pelos lábios sempre pintados de vermelho, mas também pelas franjas: a vencedora de 12 Grammys penteia o cabelo de acordo com a tendência natural do seu cabelo.

Taylor Swift na estreia do filme "Taylor Swift The Eras Tour Concert Movie" em Los Angeles Foto: Getty Images

A cantora americana não é a única que tem aderido à trend. Na passadeira vermelha do Academy Museum Gala, realizado no início deste mês em Los Angeles, Dua Lipa e Zoë Kravitz apresentaram as suas versões da side bang.

Dua Lipa no Academy Museum Gala Foto: Getty Images

Zoe Kravitz no Academy Museum Gala Foto: Getty Images

Num panorama onde o ontem e o hoje se entrelaçam, as preferências estilísticas dos millennial ressurgem num fascinante jogo de reviver o passado com uma nova visão. Este ressurgimento não é apenas uma manifestação de tendências do passado, mas sim uma afirmação de estilo que ressoa com a eternidade da moda.