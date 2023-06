Revelado segredo de Kate Middleton para ter uma pele bonita

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Su-Man (@suman.facialist)

A atriz britânica Sienna Miller é uma das personalidades que recorre à experiencia da especialista. Foto: Reuters

Kate Moss é conhecida pelos excessos dos anos 90 que, com o passar do tempo, estragaram um pouco a sua pele. hoje em dia não passa sem Su-Man. Foto: Reuters

, uma figura bastante conhecida entre celebridades, pois éde muitas delas. É o caso. E ela acredita que existe um pequeno gesto que pode levar os seus tratamentos ao próximo nível.Nascida em, mudou-se para o continente europeu aos 25 anos, com o objetivo de desenvolver uma. Em 1998 foi para, onde mora atualmente e, quando a carreira no mundo da dança chegou ao fim, decidiu. Foi a partir de então que resolveu estudar, combinando-as com. E assim foi criando as suas próprias técnicas e produtos faciais Todos os dias existem novidades no campo dos produtos de beleza, todos eles a prometerem verdadeiros milagres na nossa pele. Eles podem ajudar, mas a verdade é que não são o suficiente. Su-Man Hsu revelou, recentemente, quepara conseguir umaCom as suas técnicas de massagem facial ela tenta que ae faça a pele brilhar graças à sua abordagem holística para. Muitas celebridades, bem como editores de beleza, têm descrito estes seus tratamentos faciais comoPara Su-Man é mesmode cuidados com a pele. Obviamente, que também considera importante manter a, masnão só melhora a saúde da pele, como tambémA especialista tem por hábito. Os resultados devem ser tão eficazes que faz com que personalidades sobejamente fotografadas, como Kate Middleton ou Kate Moss, queiram recorrer a ela. Su-Man defende muito que o que torna os seus tratamentos especiais é precisamente a sua, os rostos todos que tratou ao longo da carreira. São essas experiências que colhe dos rostos dos clientes, bem comoque determinam os tratamentos que oferece.No seuela conta com os seguintes(um tratamento de remodelação ideal para começar com as tais massagens faciais),(feito com um Gua Sha para raspar a pele), ou o(um dos seus tratamentos estrela, recomendado para pessoas que não fazem tratamento há algum tempo e também é ótimo para o pós-férias).Quanto à, Su-Man sugere que para pessoas, é necessário fazê-lo. No entanto,, ela recomenda tratamentos faciaisou pelo menosNos seus, Su-Man combina o melhor dano que toca aos cuidados com a pele. Osvão desde, aopara resultados imediatos. E a textura dos mesmos é pensada para que permita precisamente massajar a pele, acelerando e potencializando os benefícios das fórmulas.A par de todos os cuidados com a pele em si, externamente falando, Su-Manrefere ainda a importância do cuidar de dentro para fora, ou seja, com uma alimentação rica em ómega 3, vitaminas e antioxidantes.