Pele sensível. Este desmaquilhante retira o rímel e fortalece as pestanas

A limpeza do rosto é um passo imprescindível na rotina de beleza para quem usa maquilhagem diariamente, principalmente com produtos de longa duração e à prova de água, em que a técnica de limpeza dupla se torna um aleado essencial. Porém, descobrir um produto desmaquilhante compatível com o nosso tipo de pele pode ser uma tarefa complicada, ainda para mais se a tivermos bastante sensível. A zona do contorno dos olhos ganha aqui especial atenção, pois é mais fina, está menos protegida contra agentes externos e é mais propensa à desidratação.



O Sensibio H2O Eye, desmaquilhante micelar bifásico da Bioderma, resolve essa questão, a par de hidratar, acalmar e reforçar a área dos olhos e lábios, não deixando aqueles resíduos oleosos dos quais ninguém gosta. O ingrediente chave? Provitamina B5, que confere ao produto alta tolerânia para fortalecer as pestanas e reforçar a barreira cutânea.

Sensibio H2O Eye, PVR €16,50 Foto: Bioderma