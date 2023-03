Skincare: estes são os cinco erros mais comuns (e que prejudicam a nossa pele)

Há vários fatores que podem influenciar a aparência da tez: estilo de vida, níveis de stress, equilíbrio hormonal ou até poluição. Se não está a alcançar os resultados que a sua pele precisa, a rotina de tratamento pode não estar a funcionar e terá de a reformular. Identificamos os cinco erros de skincare mais comuns com a ajuda de Marta Ferreira, farmacêutica e autora do blog A Pele que Habito, para perceber o que é preciso mudar.

Esquecer-se do protetor solar

A exposição ao sol pode ser maior durante o verão, mas isso não significa que o protetor solar só deva ser utilizado na época estival. Este produto deve ser aplicado todos os dias, rigorosamente, porque o sol é um dos principais responsáveis pelo envelhecimento precoce da pele. Aquelas manchas, pequenas rugas ou flacidez indesejada podem ser resultados provocados pelos raios UVA e o protetor é essencial para combatê-los. Se o uso diário de protetor solar não lhe parece conveniente, substitua o passo do hidratante de dia por um que junte os dois. Para ser uma transição mais confortável, escolha um produto adequado à sua pele: "se for tendencialmente oleosa, procure protetores solares sob a forma de fluído ou emulsão para pele oleosa/mista, com "acabamento/toque seco", "matificante", "ligeiro" ou sinónimos. Para a pele que apresenta secura, os protetores em creme indicados para pele seca ou de acabamento "hidratante", "confortável" ou "nutritivo" serão mais adequados", aconselha a farmacêutica.

Escolha Máxima: Protetor Solar Hidratante Supreme Screen SPF50+, 50 ml, €41,50, Ultra Violette. Foto: D.R

É indicado para peles normais e secas ou para quem não sabe bem qual o tipo de produto mais adequado à pele. Tem um acabamento acetinado.

Não limpar a pele todos os dias

Maquilhagem, poeiras, poluição, suor… São vários os resíduos que a nossa pele vai acumulando ao longo do dia e que têm de ser obrigatoriamente limpos, mesmo quando a preguiça tenta convencer-nos que é demasiado tarde ou que podemos deixar para o dia seguinte. A limpeza da pele é muito importante, não só para remover os resíduos que se vão acumulando ao longo do dia – que também contribuem para o envelhecimento precoce da pele –, mas também para facilitar a penetração dos cosméticos que usamos.

Um truque infalível para não descurar a limpeza diária é saber qual o seu tipo de pele e que tipo de textura gosta. Experimente uma espuma, um gel, um creme ou até mesmo um leite de limpeza, mas quando encontrar "o" produto, agarre-se a ele e use-o todas as noites. "Para quem usa maquilhagem resistente, sugiro o uso de um desmaquilhante antes da limpeza propriamente dita. Estes produtos encontram-se sob a forma de óleo de limpeza, bifásico ou água micelar, que será um pouco menos eficiente", recomenda Marta Ferreira.

Escolha Máxima: Gel de Limpeza Purificante e Alisador Age-Purify Clean, 150 ml, €27,90. Filorga. Foto: D.R

Tem uma textura gel que, quando massajado no rosto, transforma-se em espuma. Não deixa a pele com uma sensação seca após ser enxaguado. O frasco tem um pump muito prático.

Demasiada esfoliação

Por vezes, o nosso entusiasmo e a nossa vontade de alcançar resultados levam-nos a investir em demasiados produtos e a usá-los de forma incorreta. Em todo o universo de skincare, a categoria dos esfoliantes é, muito provavelmente, a que mais suscita dúvidas. É um passo que deve ser incluído na rotina uma vez por semana com um esfoliante físico, que tem partículas que parecem pequenos grãos, ou químico, com ingredientes como o ácido glicólico, lático e salicílico. Se já usa cosméticos com retinol, por exemplo, pode nem necessitar de esfoliar a pele. Atenção: é preciso ter em consideração não só o rótulo do produto, no qual vem escrito o modo de utilização recomendado pela marca, como a reação da pele após a aplicação. "Se a pele manifestar vermelhidão ou desconforto, pode reduzir a frequência de utilização", sublinha a farmacêutica.

Escolha Máxima: Creme de rosto para esfoliação suave Apricot, duas saquetas de 8ml de utilização única, €3,50, Apivita. Foto: D.R

O facto de serem monodoses facilita imenso no controlo da quantidade de produto a ser utilizado e também não induz a uma utilização exagerada do mesmo.

Perdermo-nos nas trends

Somos impactadas com demasiada informação, demasiados conselhos de especialistas nas redes sociais e demasiados produtos nas prateleiras das lojas. Tanto que pode ser difícil concentrar-nos nas nossas necessidades e não nos sentirmos tentadas a comprar a última novidade. Este consumismo tem algumas consequências menos boas, com destaque especial para a utilização de produtos que não se adequam às necessidades individuais. De forma a evitar situações que podem ser delicadas, volte aos básicos e foque-se em construir uma boa rotina e eficaz, com os produtos que, segundo Marta Ferreira, são essenciais para a maioria das pessoas: um produto de limpeza, um hidratante e, para quem deseja prevenir o envelhecimento prematuro da pele, um protetor solar. "O próprio hidratante poderá veicular ingredientes ativos como os retinóides, vitamina C, niacinamida ou péptidos, adequados às preocupações de cada pessoa". Se esta rotina for demasiado simples para as suas necessidades ou gosta de investir no seu skincare, "poderá acrescentar, por exemplo, um sérum antioxidante antes do protetor solar, ou um sérum mais concentrado em ingredientes ativos antes do hidratante noturno", identifica a farmacêutica. Outros produtos mais específicos e de uso pontual podem ser utilizados quando forem precisos e sempre após a identificação correta das necessidades da pele. Se tiver alguma dúvida neste processo, procure o aconselhamento de um dermatologista.

Nunca mudar de rotina por comodidade

Com a mudança de estações, não é só o guarda-roupa que tem que ser adaptado. Não podemos ver uma rotina de skincare como estática e permanente; tem que ser adaptável às necessidades do momento. Os produtos que devem ser alvo desta mudança são o hidratante diário e o protetor solar porque "no verão a pele tende a suar mais, tornando-se assim mais húmida à superfície e oleosa, enquanto no inverno estes aspetos são menos marcados, e estamos ainda expostos ao aquecimento, que seca o ar e desidrata a pele", partilha a especialista. Salvo algumas exceções, como as peles mais oleosas ou secas, o truque é optar por texturas mais leves e fluídas nas estações de tempo quente e texturas mais ricas no inverno.

Escolha Máxima: Creme de rosto Vinosource-Hydra S.O.S hidratação intensa, 50 ml, €26,90, Caudalie. Foto: D.R

Como ainda se faz sentir muito frio, a pele do rosto esta mais sensível e, por norma, fica um pouco mais seca do que o habitual. Este hidratante ajuda a confortar a pele destas agressões externas.