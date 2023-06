A magia do hair stylist João Gaspar

Entrar no salão do hair stylist em Lisboa é como chegar a casa de alguém que queremos ver, porque daquele encontro se adivinham coisas boas. Ainda para mais, essa "casa" está muitíssimo bem decorada e foi pensada ao deralhe. A ideia de João Gaspar, cabeleireiro portuense com mais de 10 anos de experiência (que, já agora, aos 12 anos já cortava os cabelos das mulheres da família), era precisamente fazer com que os clientes se sentissem bem, recebidos, como se fosse em sua casa. Todas as secções da Hair Luxury House, assim lhe chama, são compartimentos pensados ao detalhe, desde a sala onde lava os cabelos – João é one man show – à sala onde trabalha minuciosamente a cor, passando pela sala de corte. Só atende um cliente de cada vez e cada experiência dura em média entre 1h a 1h30, porque tudo é personalizado e feito com parcimónia.

A celebrar um ano de espaço aberto, João Gaspar recebe uma grande novidade no salão: a Phyto. Em comum com a marca, João partilha do espírito vanguardista do seu criador: Patrick Alès, um visionário cabeleireiro e amante de plantas conhecido como "O Homem da Tesoura de Ouro", que em 1969 lançou a Phyto. Em 2023, a marca reinventa-se e tem agora fórmulas mais limpas e fáceis de entender, para tornar os nossos cabelos mais leves, hidratados e flutuantes. Com aquela ligeireza que só as fórmulas mais puras podem dar aos cabelos, e que permanece longos meses até à próxima vinda ao espaço do jovem hair stylist, formado em Design de Moda pela GUDI do Porto e vários anos em aprendizagem com Miguel Viana.

João Gaspar é formado em Design de Moda pela GUDI do Porto. Foto: D.R

Das novidades Phyto, que pudemos experimentar no salão, destaca-se a gama Volume, com um trunfo: texturas ultra leves e fórmulas uber concentradas. Estão nelas o famoso extrato orgânico de malva branca, que contribui para o brilho e torna o cabelo mais sedoso, aliado ao extrato de nenúfar 100% natural, que dá efetivamente o volume desejado (já agora, também aumenta a definição em 25%). A rotina é simples: um champô, um condicionador e um spray de brushing que, descobrimos, é o grande toque de Midas e o segredo especial da Phyto nesta linha, pois serve para tudo e mais alguma coisa e pode realmente andar connosco na carteira ou no carro (atenção às altas temperaturas, porém). A ideia é sair das mágicas mãos de João Gaspar munidas de conhecimento para aplicar os produtos em casa, e por lá continuar a nossa rotina. Cumpridoras, um mês depois o cabelo continua saudável, brilhante e volumoso.

"A ideia é sair das mágicas mãos de João Gaspar munidas de conhecimento para aplicar os produtos em casa, e por lá continuar a nossa rotina". Foto: D.R

Onde? Rua Rodrigues Sampaio, 31, Lisboa Quando? Mediante marcação Contactos 910 820 504