Funciona! O ingrediente “secreto” que elimina a oleosidade e reduz as marcas de acne

Se a sua pele está demasiado brilhante mal sai de casa ou se a sua maquilhagem praticamente “derrete” mesmo com pouco calor, então não há dúvidas… tem a pele oleosa.

Como o próprio nome indica, este tipo de pele é mais propício à produção de óleos naturais, que todos os seres humanos produzem embora em diferentes concentrações.

Os superpoderes do ácido mandélico

A consequência de um nível de oleosidade demasiado elevado pode ser uma pele com acne. Nem sempre uma pele oleosa é acneica.

A pele oleosa é a que mais precisa de cuidados. Exige uma rotina de limpeza diária e uma higienização mais profunda regularmente. Para evitar o estímulo de produção das glândulas sebáceas é essencial apostar em produtos de limpeza, hidratação e cosméticos específicos para o seu tipo de pele.

Atento às necessidades do consumidor e às principais tendências do mundo da beleza, Botik, marca de cuidados faciais do Boticário, lança a linha de ácido mandélico, ativo que é considerado uma tendência internacional entre todos os beauty experts e especialistas de skincare. O grande diferencial da linha passa pela redução da oleosidade, marcas de acne e uniformização do tom de pele, com resultados em apenas quatro semanas. Trata-se de um lançamento revolucionário ideal para todas as faixas etárias, em especial para a pele madura, que também experiencia o excesso de produção de oleosidade e exposição solar excessiva.

O ácido mandélico é um poderoso alfa-hidroxiácido com propriedades altamente benéficas, isto porque permite uma absorção mais lenta, sem irritar a pele. Esta fórmula é ideal para reduzir o sebo nas peles mistas e oleosas. Além de poder ser utilizada até por quem tem a pele mais seca, já que combate as manchas e o envelhecimento cutâneo provocado pelo sol.

Beleza sustentável

O Boticário aderiu ao programa Cruelty Free Leaping Bunny, tem um portefólio a cada dia mais vegan e desenvolveu métodos alternativos de testes como a Pele 3D e o organs on a chip. Toda a operação da marca é construída visando melhorar a eficiência, a partir da redução do uso de recursos naturais não renováveis e do impacto da sua atividade no meio ambiente.

“Unimos o poder do ácido mandélico a outros ativos consagrados na dermatologia, como o ácido salicílico e o ácido tranexâmico, para oferecer ao nosso consumidor uma linha que atende às suas grandes dores, pois tudo está relacionado. O excesso de oleosidade pode gerar inflamações na superfície da pele, que se não forem tratadas corretamente resultam em marcas”, explica Gustavo Dieamant, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento do Grupo Boticário.

Três produtos essenciais na sua rotina de beleza

A nova gama Botik Ácido Mandélico é composta por produtos eficazes e inovadores nos cuidados de skincare que livram a pele de imperfeições de forma gradual e visível.

Gel de Limpeza Micelar Ácido Mandélico + Ácido Salicílico Facial – €18,99

O Gel de Limpeza Micelar Ácido Mandélico + Ácido Salicílico Facial é o primeiro passo na rotina diária contra a oleosidade e as marcas de acne. Este gel tem uma dupla ação de limpeza profunda. A sua textura em gel, que limpa sem ressecar, deixa a pele macia e purificada, reduzindo o brilho a partir da primeira aplicação. Indicado para peles mistas, oleosas e acneicas.

Gel Creme Uniformizador de Olheiras – €24,99

Com indicação de aplicação localizada, o Gel Creme Uniformizador de Olheiras Mandélico + Tranexâmico atua na uniformização do tom natural da pele, reduzindo bolsas e olheiras provocadas pela produção exagerada de melanina. Atenua a aparência de olhos cansados e uniformiza a área ao redor dos olhos, com resultados visíveis em quatro semanas. A sua textura em gel refrescante forma um filme suave e agradável na pele, seja qual for o tipo, inclusive oleosas e acneicas.

Sérum de Alta Potência Ácido Mandélico + Tranexâmico 5% – €34,99

Outro aliado para quem busca uniformizar a tez e tratar manchas, o Sérum de Alta Potência Ácido Mandélico + Tranexâmico 5% é tudo o que precisa: o produto reúne dois poderosos ativos uniformizadores capazes de reduzir as diferenças de tonalidade. Devolvendo a luminosidade e prevenindo marcas provocadas por acne e exposição solar, com atuação de forma gradual e efetiva, deixando a pele 70% mais homogénea. A sua textura é ultraleve, oil-free e de secagem rápida. Indicado para todos os tipos de pele, inclusive oleosas e acneicas.

Tecnologia suíça aliada a ativos de alta performance

Todos os produtos da linha Botik aliam tecnologia de vanguarda a ativos de alta performance que melhoram visivelmente a saúde e a aparência da sua pele. O segredo está na utilização da tecnologia patenteada por um laboratório suíço que reproduz a alga Coenochloris Signiensis em biorreatores. Essa alga proporciona um efeito poderoso na pele, com eficácia comprovada para aumento de hidratação, diminuição de profundidade de rugas e melhora na barreira cutânea.

Pioneira em lojas exclusivas de perfumaria e cosmética, há muito que o Boticário conquistou os portugueses. A marca brasileira de cosméticos foi criada em 1977, em Curitiba, e chegou a Portugal em 1986.

Prestes a completar três anos, Botik chegou ao mercado nacional em março de 2021 com a missão de trazer até si os melhores ativos para a pele.

Para o lançamento do ácido mandélico, que chega após o grande sucesso das linhas de produtos de ácido hialurónico, de ácido glicólico e de retinol puro, o Boticário mais uma vez testou os produtos com as consumidoras para garantir a melhor entrega, levando em consideração aspetos sensoriais, eficácia, segurança, embalagem, funcionalidade e sustentabilidade.

A linha Ácido Mandélico da Botik já está disponível em todas as lojas físicas, online ou através de uma revendedora da marca.