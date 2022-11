Os signos mais leais do Zodíaco (e aquele que está no topo da lista)

Saber com quem contar é fundamental. A lealdade é a base de qualquer amizade, o cimento dos compromissos e condição essencial para qualquer acordo, do mais formal ao informal. São também os amigos e companheiros mais leais que estão lá nos momentos de dificuldade: eles não abandonam o barco e não olham apenas para o seu umbigo. Os leais abraçam a causa e são capazes de grande compromisso. Vamos descobrir quais são os signos astrológicos com maior cotação na qualidade da lealdade? Veja o vídeo, mas fique com esta pista: Escorpião está no topo da lista.