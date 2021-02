Horóscopo março. Quais são as previsões para o seu signo?

Andrea Pereira, fundadora da KSHATRIYA - Arte do Guerreiro, uma plataforma que cruza yoga, astrologia e meditação, traça as previsões para março de 2021, com recomendações, alertas e conselhos que podem ser grandes aliados ao longo do mês. Veja o resumo do que vai acontecer em março acima e os vídeos referentes a cada signo em baixo.



Conheça alguns dos termos da astrologia no glossário, aqui.







1º decanato: 21 a 30 de janeiro

2º decanato: 31 de janeiro a 9 de fevereiro

3º decanato: 10 a 19 de fevereiro

Peixes

1º decanato: 20 a 29 de fevereiro

2º decanato: 1 a 10 de março

3º decanato: 11 a 20 de março

Carneiro

1º decanato - 21 a 31 de março 21

2º decanato - 1 a 10 de abril

3º decanato - 11 a 20 de abril

Touro

1º decanato - 21 de abril a 30 de abril

2º decanato: 1 a 10 de maio

3º decanato: 11 a 20 de maio

Gémeos

1º decanato: 21 de maio 31 de maio

2º decanato: 1 de junho a 10 de junho

3º decanato: 11 de junho a 20 de junho

Caranguejo

1º decanato: 21 de junho a 30 de junho

2º decanato: 1 a 10 de julho

3º decanato: 11 a 21 de julho

Leão

1º decanato: 22 de julho a 31 de julho

2º decanato: 1 a 11 de agosto

3º decanato: 12 a 22 de agosto

Virgem

1º decanato: 23 de agosto a 1 de setembro

2º decanato: 2 a 11 de setembro

3º decanato: 12 a 22 de setembro

Balança

1º decanato: 23 de setembro a 1 de outubro

2º decanato: 2 a 11 de outubro

3º decanato: 12 a 22 de outubro

Escorpião

1º decanato: 23 de outubro a 1 de novembro

2º decanato: 2 a 11 de novembro

3º decanato: 12 a 21 de novembro

Sagitário

1º decanato: 22 de novembro a 1 de dezembro

2º decanato: 2 a 11 de dezembro

3º decanato: 12 a 21 de dezembro

Capricórnio

1º decanato: 22 a 31 de dezembro

2º decanato: 1 a 10 de janeiro

3º decanato: 11 a 20 de janeiro