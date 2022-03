Signos. Todas as previsões astrais para abril

O Sol vai estar em Carneiro até ao dia 20 de abril e a 21 começamos um novo ciclo solar em Touro. Neste mês de abril teremos direito a não uma mas duas Luas Novas e um eclipse solar! A primeira a 1 de Abril em Carneiro e a segunda a 30 de abril em Touro, neste dia com direito a eclipse solar, o primeiro do ano. A conjunção exata de Júpiter a Neptuno acontece a 12 de abril. A Lua Cheia em Balança a 16 de abril. Veja como estes eventos vão afetar o seu mês!

Sol em Carneiro

Carneiro Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 31 de março

A Lua Nova no dia 1 será no seu signo! Há um novo ciclo a começar em que sente a consciência de grandes responsabilidades nas diferentes áreas da sua vida. Há medos antigos que podem emergir trazendo-lhe o receio de falhar nestes novos empreendimentos, cultive os conhecimentos necessários de modo a diminuir as inseguranças.

Logo na primeira semana, o regente do seu signo está com Saturno em Aquário. Pode sentir que forças na autoridade estão a suprimir a sua liberdade instintiva. Está a ser desafiada a aprender a comunicar as suas ideias e a construir com o outro. Aprenda a diplomacia. A Lua Cheia em Balança a 16 pode ajudá-la. Com diplomacia pode ser líder. No amor há esta sensação de solidão. Aprenda a partilhar o que sente. O outro não adivinha.

2º decanato - 01 a 10 de abril

A Lua Nova de dia 1 no seu signo está alinhada com o seu Sol, o seu aniversário conta com esta prenda! Neste novo ciclo de vida pode contar com uma força extra para renovar o seu caminho. Este mês pode ter oportunidades na vida profissional a ajudá-la a curar muita da dor que tem sentido relativamente a esta área.

A entrada de Vénus e Marte em Peixes pode trazer algumas dificuldades de comunicação na segunda semana do mês. Pode não compreender algumas emoções que surgem nas suas relações com os outros. Com espinhos de rosas, use luvas. Trate da fragilidade com cuidado. A última semana terá um sabor à frescura do novo. Poderão existir novidades na sua vida.

3º decanato - 11 a 20 de abril

Este é o seu mês! Muitos parabéns! O universo vai presenteá-lo nas diferentes áreas da sua vida. No trabalho será reconhecida, amigos e amores estarão com atenção abundante às suas necessidades e por isso pode sentir-se nos píncaros. Pode receber funções de liderança.

Este será um mês em que terá de comunicar muito. A Lua Cheia em Balança a 16 pode trazer muitas trocas com o outro. No amor continua a procurar novos valores na sua relação, essa transformação é necessária mas está a criar alguma crise.

Pode sentir muita adrenalina competitiva neste mês. Use essa energia de forma construtiva e porventura poderá utilizá-la em atividades físicas em que toda essa energia poderá ser canalizada.

Sol em Touro

Touro Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 30 de abril

É o mês do seu aniversário! Parabéns! Este mês tem muitas responsabilidades criativas para enfrentar. Há tanto para organizar e cuidar que pode sentir o peso da responsabilidade, no entanto o lado criativo pode dar-lhe alento.

Neste seu aniversário Júpiter e Neptuno em Peixes podem acordar o lado em si que quer aproveitar os prazeres da vida. Vai mesmo mergulhar nas coisas boas da vida, mas que engordam, por isso planeie disciplina nas semanas seguintes.

O Eclipse Solar no último dia do mês, no seu signo, vai trazer-lhe esclarecimento quanto ao seu propósito profissional.

2º decanato - 01 a 10 de maio

A Lua Nova em Carneiro traz um início de um ciclo com esperança, com um sentimento de beleza e de procura de beleza de diferentes formas na sua vida. Sente-se inspirada.

Com o Úrano em conjunção ao Sol pode sentir uma rebeldia e liberdade que só querem a sua renovação e individualidade. Tem vivivo esta fase de metamorfose no último ano e já começa a sentir uma maior leveza.

O amor pode dar-lhe gotas de mel no seu dia-a-dia. Trazendo uma harmonia doce e suave. A Lua Cheia em Balança a 16 vai trazer-lhe conversas reveladoras e que podem trazer consigo um olhar renovado do outro.

No final do mês terá um eclipse solar no seu signo, por isso revelações quanto ao seu destino profissional podem surgir.

3º decanato – 11 a 20 de maio

Há questões na sua vida que estão a vir à tona para ser resolvidas e que se podem expressar através de discordância com grupos ou família. Será necessária flexibilidade para ir ao encontro do meio termo.

Profissionalmente terá muito para fazer, tem muita responsabilidade sobre os seus ombros e alguma instabilidade. Parece que há imprevistos que tem que ter em conta como se fossem malabares que não pode deixar cair.

No amor pode sentir alguma rotina instalada e apesar de gostar da estabilidade, pode sentir vontade de variar. Na segunda quinzena irá conseguir renovar o romantismo. Se solteira, poderá conhecer alguém que a encanta. Pode ter revelações no dia 30 devido ao eclipse solar.

Gémeos

1º decanato - 22 a 30 de maio

A Lua Nova em Carneiro no dia 1 pode trazer-lhe um sentimento de descanso e alívio em relação aos últimos meses. Pode encontrar formas de descansar da sua habitual correria e aceleração. Apesar da vontade de descanso, no trabalho as suas capacidades de liderança vão ser chamadas à ação e para dar forma à sua criatividade, principalmente no que se refere à comunicação e imagem.

No amor, Marte e Vénus em Peixes podem trazer a necessidade de esclarecimento sobre ideias, emoções ou situações que surjam. Clareza e desaceleração são palavras de ordem. Nas suas relações a cura continua a ser palavra de ordem.

2º decanato - 31 a 9 de junho

Dará início a processos de cura, não só seus como também daqueles que ama. Pode haver uma libertação de relações que sente que são nefastas para si ao nível dos temas que vão surgindo em conversas que se repetem.



Profissionalmente pode ter de lidar com meios muito diferentes dos seus. Terá de se ajustar e adaptar a novos ambientes. Esteja numa atitude recetiva para poder adaptar-se e conhecer os novos rituais destes novos ambientes.

No amor, clareza é a meta. Precisará de entender a linguagem emocional daqueles que ama, seja na família, seja com amigos. A 16, na Lua chaie em Balança, este tema poderá ser forte.

3ª decanato - 10 a 21 de junho

A Lua Nova em Carneiro no primeiro dia do mês traz-lhe um nível de bem-estar nos relacionamento que é para aproveitar. No entanto, tenha cuidado com falta de clareza em alguns dos seus relacionamentos que podem trazer alguma desilusão por expectativas demasiadas. No último dia do mês, com o eclipse solar poderá haver maior clareza com o conhecimento de novos factos.

No trabalho apesar de ser exigente e com muita responsabilidade vai ter bons resultados e será reconhecida pelo seu valor. Apesar de ser muito crítica, aproveite os louros. Novos hobbies ou investimentos estão a trazer-lhe novas esperanças para o futuro. Há um novo estilo de vida que almeja e que começa a ver como possível.

Caranguejo

1º decanato - 22 a 30 de junho

A sua individualidade e a forma como se relaciona com os outros pode ser razão de crise ao longo deste mês. O sentir-se insegura em algumas das suas relações podem trazer alguma instrospeção. Na vida íntima, Vénus e Marte e Peixes podem trazer-lhe um certo romantismo à sua vida. No caso de estar solteira esta energia pode manifestar-se como um exaltar de prazeres seja no ninho da sua casa, seja na ida a um SPA, algo que a faça sentir relaxada.

Na segunda quinzena do mês poderá sentir mais energia física e mais motivada para tratar dos assuntos relacionados com a sua autosuficência. A 30, o eclipse solar em Touro pode trazer-lhe boas notícias profissionais.

2º decanato – 1 a 10 de julho

Liberdade é a palavra do mês para si. Como se quisesse gritar quem é ao mundo. Há um sentimento de rebelião e de liberdade que parece não reconhecer em si. Assim, será um mês de conversas francas com quem tem mais intimidade.

Na vida profissional pode haver mudanças devido ao início de um novo capítulo, porventura com mudança de cenário nesta área. Essas mudanças vão levar à necessidade de adaptação de novos ambientes.

A Lua Cheia em Balança, a 16, pode trazer relações "à baila"! Com Vénus e Marte em Peixes há um ambiente propício ao amor. A 30, com o eclipse solar poderá ver novidades inesperadas nesta área relacional. Alguém que não esperava pode ser mais do que pensava.

3º decanato – 11 a 22 de julho

A sua vida profissional pode dar um pulo neste mês de abril. Pode ter que fazer escolhas difíceis neste campo. Siga os seus valores e o projeto que a leva a lidar com ideias mais futuristas e originais.

A vida amorosa corre como se fizesse parte de uma comédia romântica. Pode encontrar alguém que a completa e que a faz sentir no céu! No caso de estar numa relação, pode passar por uma lua-de-mel, literal ou simbólica! Este mês pode sentir que está a reescrever o seu destino. Quer ser quem é e ser amada por quem é. A Lua Cheia a 16 pode trazer-lhe essa possibilidade amorosa, de sentir que pode mesmo abandonar a insegurança na relação com o outro.

Leão

1º decanato – 23 a 31 de julho

Este é o mês para si! A Lua Nova em Carneiro está a lançá-la num novo rumo. Sente-se Leoa no verdadeiro sentido da palavra e algo em si treme por sentro, mas tem a coragem do seu lado. Está a reinventar-se e é apenas o início.

Vénus e Marte em Peixes podem trazer um sentimento de dissolução no amor que acaba por trazer uma crise. O fim de uma relação ou as dificuldades criada por alguma das suas relações podem estar a trazer algum sentimento de perda. Lembre-se: irá passar. Já olha pela janela e vê uma nova paisagem, apesar de estar ao longe, sabe qual é o caminho. A 30, a Lua Nova em Touro e o eclipse solar vão provar que o seu novo início é o caminho certo. Esteja atenta a sinais.

2º decanato - 1 a 11 de agosto

A Lua Nova em Carneiro a 1 traz-lhe um ciclo em que irá à procura do que lhe traz entusiasmo. A sua vontade leonina de encontrar um sítio, uma área onde pode brincar, descobrir e sentir que pode criar algo com o que é de verdade, de forma a evoluir. A 30, com o eclipse solar, pode ter revelações nesse sentido.

Lembre-se de largar a necessidade de ser apreciada pelo mundo e faça o que tem a fazer pelo seu próprio prazer e porque realmente tem deleite nas suas ações. No amor, a Lua Cheia em Balança a 16, pode convidá-la a fazer algo romântico ou especial por quem gosta, mas de acordo com as necessidades dessa pessoa, de forma a acertar na surpresa.

3º decanato - 12 a 23 de agosto

Este decanato pode ter que lidar com o público neste mês de abril. Pode começar a ter aulas de teatro, pode ser uma apresentação ao público, pode ser algum trabalho que ganha projeção. Liberte-se do sentido de importância de forma a poder gozar o momento. A sua liderança será chamada à ação. Assuma as suas responsabilidades sem medo mas com humildade.

Nas relações íntimas pode ser uma altura de perda ou confusão sobre o destino das suas relações. Há a necessidade de procurar na sua vida fontes de prazer que compensem uma fase mais confusa na intimidade. O eclipse solar a 30 pode trazer revelações no âmbito das suas relações íntimas e que pode mudar a sua visão sobre determinado assunto.

Virgem

1º decanato - 24 de agosto a 01 de setembro

A Lua Nova a 1 em Carneiro traz-lhe um convite neste mês para estar atenta à relação com o outro, premiando aquilo que é único no outro e em si.

Vénus e Marte em Peixes neste mês podem trazer abundância de emoções nas suas relações, em que pode sentir que os outros são um pouco desorganizados e deixar isso puxar-lhe os calcanhares, mas pode também aceitar o convite para relaxar e descontrair na companhia dos seus.

A entrada do Sol, a 21 de abril em Touro pode trazer-lhe segurança na esfera material. Está com uma porta aberta para a abundância. O eclipse solar no último dia do mês pode trazer essa sorte na parte monetária.

2º decanato - 2 a 11 de setembro

Este é um mês para cuidar da sua saúde. Pode sentir que precisa de se conecta com o seu corpo. Algo em si está a precisa de se reconectar com o seu lado instintivo. Trate do corpo e da saúde.

Conversas e relações podem trazer limitações e bloqueios. Pode sentir que é difícil estar no mesmo pé com o outro. A Lua Cheia em Balança pode trazer um apaziguar das relações. Seja romântica.

A vida profissional pode trazer-lhe boas surpresas pode haver mudanças de ambiente e há por isso a necessidade de se adaptar a novos ambientes. Mas a mudança é bem-vinda apesar de trazer sempre alguma crise de ajustamento.

3º decanato - 12 a 23 de setembro

O início do mês pode começar com algum sentimento de bloqueio no relacional. Está a ser desafiada a desenvolver fé nos relacionamentos, humanos como eles são e perceber onde é que há espaço para sintonia em vez de pensar em termos de perfeição. Traga fé às suas relações. Será possível amar no meio da imperfeição humana? Pense que onde há falta de perfeição é onde há espaço para evolução.

No mundo profissional pode haver um sentido de restrição. Poderá ter de assumir papéis de liderança em tempos mais difíceis. A longo alcance será recompensada. É um mês em que tem de se decidir a cultivar uma relação consigo própria de saúde e autoamor de forma a desenvolver a sua autoestima.

Balança

1º decanato - 24 de setembro a 1 de outubro

No início do mês, na Lua Nova em Carneiro, logo no dia 1, poderá ver refletido nos outros alguns dos seus receios profundos, ou interações podem trazer mágoas antigas à conversa para a possibilidade de se iniciar um novo ciclo e deixar o passado para trás.

Tantos planetas em Carneiro inspiram-na a ser mais única e a pensar menos nos outros. Há que aprender a pensar em si própria. No trabalho pode sentir uma exigência austera sobre si. Aprenda a conciliar autoridades, a sua, individual, com a coletiva.

Júpiter, Neptuno, Marte e Vénus em Peixes podem trazer-lhe uma energia mais virada para dentro, mais contemplativa. Pode ser um mês em que se sentirá menos expressiva. Aproveite para cuidar de si e realizar ações conectadas com fantasia, magia e criatividade.

2º decanato – 2 a 11 de outubro

A Lua nova em Carneiro pode trazer as suas questões egoicas à tona, deixando-a vulnerável. A influência de Úrano no seu Sol pode trazer-lhe uma libertação da necessidade de aprovação dos outros. Por isso, o mês começa com uma sensibilidade acrescida relativamente à sua individualidade e necessidades.

Os planetas em Peixes podem fazê-la procurar pelas relações ideais e por isso haver uma sensação de desilusão devido ao facto das relações não corresponderem às ilusões. Há a necessidade de aceitar o outro como é. Ser assertiva com os seus desejos nas suas relações é um dos temas do mês de abril para si. Como expressar os seus desejos e necessidades com honestidade? Esta é a pergunta que deve fazer.

3º decanato – 12 a 23 de outubro

A Lua Nova em Carneiro vai ser acompanhada de aspetos harmoniosos de Marte e Vénus ao seu Sol. Pode sentir-se apoiada nas suas relações com trocas estimulantes e libertadoras.

A conjunção de Júpiter e Neptuno em Peixes podem colocar-lhe óculos cor-se rosa nas suas relações. Está mesmo a ser honesta nas suas relações ou está a ser muito boa a agradar? Está mesmo a ver o outro como é? Ou simplesmente a dourar a pílula? Procure perceber do que realmente necessita.

Profissionalmente, podem existir boas oportunidades. Pode haver hesitação em assinar contratos. Aconselhe-se com pessoas que percebem do assunto para fazer o melhor acordo para si. Pode haver tendência a escolher o passado pela confiança e conforto. Final do mês com conversas importantes.

Escorpião

1º decanato - 24 de outubro a 1 de novembro

Com a entrada de Vénus e Marte em Peixes haverá um sentimento de harmonia emocional muito indicado para estar com aqueles que lhe são íntimos. Pode ser uma boa influência para o amor pois Peixes está conectado com romantismo e poesia. Por sua vez, a entrada do Sol em Touro a 21 de Abril vai trazer-lhe luz às suas necessidades, clareza sobre o quer nesta nova fase da sua vida e de como trabalhar as capacidades comunicativas dessas mesmas necessidades.

A última semana do mês pode ser importante em termos profissionais. Estará envolvida em múltiplas relações onde poderá encontrar diferentes talentos e capacidades e onde estas poderão ser conjugadas, fazendo-a perceber quais são os seus pontos fortes.

2º decanato - 2 a 11 de novembro

A Lua Nova pode trazer-lhe um verdadeiro questionar sobre os desejos que tem para esta primavera. Quais desses desejos é que têm verdadeira ressonância com o seu caminho? Quais é que valem mesmo a pena seguir? A luta por aquilo que quer pode estar a ser um tema.

Urano em Touro está a provocá-la a ser mais e mais autêntica, livre e "dona do seu nariz". É altura de confrontar as suas emoções para ganhar poder na sua vida. É necessário lidar com as suas forças de evolução e fazer o que é necessário.

A Lua Cheia em Balança a 16 de abril vai trazer-lhe a Vénus em Peixes num aspeto positivo ao Sol o que pode trazer-lhe vontade de estar numa enorme descontração, num estado de fluidez. Por outro lado, conversas de grande revelação podem ter lugar. Atenção aos sonhos.

3º decanato - 12 a 22 de novembro

A grande conjunção do ano de Júpiter a Neptuno em Peixes está em trígono ao seu Sol: há uma intensa energia espiritual, de sonho, de fé em harmonia consigo. Como vai utilizar essa capacidade de amar e de criatividade? Pode ser um bom aspeto para ao amor e para a vida profissional mas cuidado com as expectativas demasiado elevadas.

Há uma nova fase profissional a caminho a estimular a sua maturidade e necessidade de consolidar novas formas de criatividade. Ganhar força na sociedade através da sua criatividade com persistência. Pode ser chamada a ter um papel de autoridade no mundo. Nas relações pode sentir uma enorme generosidade em relação aos outros. Grande mês para este decanato.

Sagitário

1º decanato – 23 de novembro a 1º de dezembro

As fagulhas da expansão estão acesas na sua vida, e tem tudo que ver consigo! Os planetas em Carneiro estão a estimulá-la a novos inícios e por isso há entusiasmo. Na sua relação com o mundo, no trabalho, está a passar uma fase de ajustamento aos rituais do local onde está de forma a adaptar-se às rotinas. Fazer muito a pergunta: o que é que é preciso?

A energia de Peixes está a obrigá-la a trazer clareza sobre o que é realmente verdadeiro para si. Pode haver, por isso, alguma confusão no sentido de não saber bem o que quer. Trazendo clareza, vai mesmo ver, o que quer encontrar.

2º decanato - 2 a 11 de dezembro

A Lua Nova a 1 de Abril vai razer-lhe um sentimento de identidade e de sentido, de propósito confirmado. Como se estivesse muito alinhada com o que realmente quer, nomeadamente se tiver relacionado com cura ou com algum caminho espiritual.

A ideia de rotina e estabilidade podem estar a assustá-la e ter receio de ser enfiada num cubículo e ficar sem espaço para se mover. Pode estar num ciclo em que necessita de estar em profundo contacto com a natureza e com o que é natural e instintivo.

O Sol em Carneiro até ao dia 20 vai trazer-lhe uma nova força para iniciar projetos que estáo em linha com a sua criatividade. A conjunção de Júpiter a Neptuno em Peixes pode dar-lhe uma enorme capacidade de visualizar o que quer. Mãos à obra!

3º decanato - 12 a 21 de dezembro

A quadratura de Neptuno e Júpiter ao seu Sol pode trazer-lhe profundas revelações, nomeadamente, relativamente à realidade que julgava estar a viver. Pode por isso acontecer uma vontade de escapar ou uma certa depressão. Pode também ser uma fase de confusão espiritual ou crise de fé.

A Lua Cheia em Balança, a 16 de abril, vai trazer as relações à luz da sua atenção. As escolhas que quer fazer para a sua vida podem trazer esta necessidade de equilíbrio entre expansão e compromisso. No amor, pode encontrar alguém, ou estar com alguém, com quem sente que tudo é natural e em que há um conforto e uma intuição do outro. No entanto, pode ter a influência dos óculos cor-de-rosa neptunianos.

Capricórnio

1º decanato 22 a 31 de dezembro

Saturno e Marte estão juntos no céu a trazer-lhe um enorme sentido de ação e de responsabilidade por levar avante os seus desejos. Pode ter duas reações: sentir que o peso da responsabilidade é demais e que a asfixia ou carregar forças e bola para a frente.

A partir de 21 de abril com a entrada do Sol em Touro vai sentir-se alinhada com o seu sentido de propósito. O seu sentido de contrução está muito apurado e pode querer rodear-se dos melhores prazeres para os sentidos e da sua família. Marte e Vénus em Peixes trazem uma grande capacidade de sonhar e podem trazer um sorriso nos olhos nas suas relações afetivas.

2º decanato 1 a 10 de janeiro

A Lua Nova em Carneiro pode trazer-lhe uma rebelião que nem sempre reconhece em si. Há tanta coisa de que se quer libertar e parece não aguentar mais. Há outras coisas que não quer calar mais. Encontre o porquê dessas suas vontades, reflita e aja com sabedoria.

Saturno e Marte estão juntos no céu a trazer-lhe um enorme sentido de ação e de responsabilidade por levar avante os seus desejos. Pode ter medo de avançar e querer ficar no passado mas o passado já não a satisfaz. Dê dois passos à frente e um atrás. Tem todo o tempo do mundo neste instante.

Urano em Touro está ajudá-la neste sentimento de liberdade. No amor sente que se está a libertar. A Lua Cheia em Balança a 16 vai dar-lhe corda e poderá falar com tal clareza que se surpreenderá a si própria.

3º decanato 11 a 20 de janeiro

Só pensa em dar forma ao seu novo destino. Em alinhar-se com o seu verdadeiro propósito. É como se tivesse bebido o elixir da juventude.

A conjunção de Júpiter a Neptuno em Peixes está a dar-lhe essa possibilidade de sonhar alto e voar com a sua imaginação. Pode ter fé mas se estiver no outro lado da moeda pode sentir-se sem energia, se houver emoções que não tem processado. No amor pode viver uma história que flui.

Saturno e Marte estão juntos no céu a trazer-lhe um enorme sentido de ação e de responsabilidade por levar avante os seus desejos. Sente que os seus planos vão correr bem.

Aquário

1º decanato 21 a 30 de janeiro

Este pode ser um mês em que experimenta ansiedade e confusão relativamente ao caminho que quer seguir. Deve ter cuidado com a vontade de escapar das suas responsabilidades. Fazer exercício físico pode ser uma maneira de se libertar do excesso de pensamento.

A Lua Nova em Carneiro a 1 pode trazer-lhe esse lado instintivo que a leva a caminhar, fazer exercício físico e treinar um lado mais instintivo e não tão mental, usando o lado mental para dar forma à sua criatividade e engenho. Levante bem as suas antenas no ar pois podem aparecer oportunidades importantes nos últimos dez dias do mês. Mesmo no amor podem surgir momentos especiais.

2º decanato 31 de janeiro a 9 de fevereiro

Pode ter o que precisa para seguir uma missão, acompanhada ou sozinha, está com vontade de fazer o seu percurso de conhecimento, de descoberta, de investigação. Se calhar ainda não saiu da sua cabeça para o papel, no entanto não tenha medo de experimentar. A conjunção de Júpiter a Neptuno está a dar uma inspiração para todos os aquarianos que têm um lado mais artístico ou glamouroso. Pode fazer algo em grande. No amor, cuidado com expectativas irrealistas.

No último dia do mês o eclipse solar pode trazer alguma situação que lhe traga algum tipo de choque. Pode ser o curso dos acontecimentos no mundo que a ferem, preocupações ambientais que a assustam ou, simplesmente, alguma despesa que surge que não estava à espera. Aprenda a encontrar a pausa dentro de si.

3º decanato 10 a 18 de fevereiro

Um mês intenso para este decanato. Pode estar impelida a começar muitas coisas novas mas sentir uma ansiedade grande, medo de falhar. Mesmo no amor, um novo amor pode estar a fazê-la tremer de temor. Ao mesmo tempo há uma indecisão central nesta fase. Escolha a simplicidade, curando a complexidade.

Está a proximar-se um momento determinante para a sua vida. É tempo de dar o passo de gigante e crescer. Dar forma à sua vida e mundo. Unir os trapos, criar a sua empresa, construir a sua família. Na Lua Cheia a 16 terá maior clareza sobre que novos planos e visões são essas a que irá dar forma. Se se dedicar poderá ter muito sucesso.

Peixes

1º decanato 19 a 29 de fevereiro

Este mês, em termos astrológicos, é como se estivesse a jogar em casa, com tantos planetas em Peixes! Pode estar num estado de confusão e alguma desilusão como pode estar com sonhos e perspetivas e miragens. Cuidado com o escapismo e com sentimentos guardados, não expressos.

A Lua Cheia de 16 de abril, em Balança, pode trazer à consciência a idealização que coloca nas suas relações e o sonho de alma gémea que a leva muitas vezes de encontro ao amor e autoconfinça dentro de si. Perceba na sua vida o que é que está a fazer e que tem sentido: a sua relação, o seu trabalho estão a servir a sua vida numa perspetiva maior? Está a evoluir? Qual é a sua verdade?

2º decanato 1 a 10 de março

A Lua Nova em Carneiro traz-lhe vontade encontrar novas formas de fazer dinheiro. Quer experimentar diferentes maneiras de ter recursos, explorando assim a sua criatividade. Pode ser uma boa altura para encontrar novos hobbies para expandir a sua criatividade.

Sente que o seu passado não está a fazer sentido, que tem de mudar e que a vida lhe está a dizer que é altura de começar um novo capítulo e esta sensação pode afetar a sua vida familiar e romântica. Como transformar? Como criar um novo capítulo nesta área? Vénus e Marte farão conjunção ao Sol trazendo novas ações ao seu mundo de forma a iniciar estes novos capítulos. Se conseguir trazer clareza pode ter miragem de novos caminhos a percorrer.

3º decanato 11 a 20 de março

Júpiter e Neptuno em Peixes estão em cima do seu Sol. Pode sentir tantas emoções dentro de si, quer a paz total e parece que o mundo é intenso. Há uma necessidade de encontrar fluidez e liberdade? Aonde é que encontra essa liberdade?

Profissionalmente é tempo de terminar processos. No futuro irá começar novos ciclos mas para já deve terminar. Encontre energia para fazê-lo e será recompensada. Por outro lado, sente que é altura de colocar sementes na terra para novos sonhos. No amor, algo pode nascer.