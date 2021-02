Astrologia. O que é que o signo ascendente diz sobre si?

Como 2020 foi um ano de surpresas, sobretudo ao nível da saúde e da sociedade, é normal que todos queiramos saber mais sobre as previsões astrológicas para 2021. Para tal, talvez queira considerar descobrir mais sobre o seu signo ascendente. Na astrologia, o ascendente é o signo que se eleva no horizonte oriental à hora, data e local do seu nascimento.



Muitos astrólogos consideram que o ascendente é a parte mais importante do mapa astral, e é por isso que é identificado primeiro quando se fazem projeções. O signo do sol (signo estelar) representa o nosso núcleo interior, mas é o signo ascendente que rege a nossa personalidade. O ascendente desvenda a forma como os outros nos vêem, antes sequer de nos conhecerem. Pode manifestar-se na forma como nos vestimos, como gesticulamos ou falamos, ou mesmo de pormenores como o corte de cabelo.







Carneiro



Este é um signo do Fogo, conhecido por ser direto e impulsivo, por isso o ascendente em Carneiro acrescenta energia e desejo à personalidade. Representa ainda a paixão e a vontade de ter sucesso em todas as áreas da vida.



O ascendente em Touro representa um lado doce e sentimental, orientado para as relações duradouras e que florescem naturalmente. É um signo da Terra e tem uma profunda necessidade de encontrar beleza e prazer em tudo o que faz, evidenciando uma faceta mais sensual e artística.



Gémeos



O ascendente em Gémeos representa a expressividade e a vontade de conversar. Um dos signos do Ar, nunca esconde os seus sentimentos ou pensamentos de ninguém - na verdade, procura sempre partilhar os seus sentimentos com todos. Tem um espírito sempre jovem e fresco.



Um signo da Água, o Caranguejo tem oscilações de emoções de dois em dois dias (ou mais), uma vez que a lua (que rege este signo) está em constante movimento. Regra geral, são doces, sensíveis, e têm bom coração.



Leão



O ascendente deste signo está cheio de energia e vida, e representa o seu lado mais persistente. Querem estar sempre na ribalta, o que significa que podem ser dramáticos por vezes e precisam, com frequência, de ser o centro das atenções.



Inquisitivo por natureza (um signo da Terra), o ascendente de Virgem revela personalidades que estão sempre à procura de respostas para obter uma compreensão mais profunda do mundo à sua volta. Eles usarão de bom grado a sua paciência, compostura e capacidades de "detetive" para obterem o conhecimento que desejam.



Balança



Usando o seu encanto para obterem o que querem, as Balanças podem ser vistas como indecisos, optando por pedir orientação a outros antes de tirarem conclusões por si próprios. Um dos signos de Ar, são sociáveis mas reservados. E amantes de um estilo de vida cheio de prazer, custe isso o que custar.



Escorpião



Um signo de Água, o Escorpião é conhecido pela sua natureza misteriosa e poderosa. Não se deixem enganar pelo seu comportamento chocante e intenso, o Escorpião é fiel - até que tenha uma razão para não confiar nos outros. Se isso acontecer, podem ser vingativos.



Sagitário



Muito extrovertido, o ascendente em Sagitários tem uma natureza ardente e vontade de estar perto dos outros, alcançar o sucesso e a sabedoria, e aumentar a sua confiança (assim como a dos outros). São líderes natos.



Capricórnio



O ascendente em Capricórnio revela um lado que gosta de por ordem nas coisas. Os Capricórnios usam a sua sensibilidade para incentivar e motivar os outros a alcançar os seus objetivos.



Aquário



Um signo do Ar, os Aquários são autênticos "guerreiros" de justiça social, querem sempre fazer justiça de uma forma ou de outra. Regra geral, este ascendente revela-se quando querem mostrar os seus conhecimentos e pensamento inovador. Lutarão sempre pelo bem maior.



Peixes



São autênticas "esponjas" que absorvem as emoções dos outros signos, sejam boas ou más. Um signo de Água, os Peixes também têm a capacidade de usar a sua intuição para ver (mais além) através dos assuntos e tomar decisões baseadas no seu instinto apurado.