Horóscopo: os signos que vão ter o verão mais quente

O solstício começa com Júpiter em Carneiro. Júpiter é o planeta da expansão e muitas vezes considerado aquele que nos ilumina de otimismo! Assim os Carneiros aparecem em primeiro nesta lista da boa-venturança veranil! O primeiro decanato de Carneiro é o que mais vai sentir os efeitos de Júpiter. Há uma sensação de boa disposição e criatividade, uma fé nas novas iniciativas e uma alegria em viajar que vão estar presentes ao longo destes três meses. O terceiro decanato vai sentir o poder de Marte, com uma híper energia que deverá ser bem canalizada! Julho e agosto serão também marcados pela presença do Sol, Mercúrio e Vénus em Leão que farão bons aspetos aos indivíduos com o Sol em Carneiro. Há vontade de brilhar e gozar os prazeres da vida e essa energia estará presente.

Gémeos são também candidatos a um Verão com Sol real e Sol espiritual. Há uma capacidade de estar alinhados com o seu propósito natural, de aplicarem a sua inteligência e de se sentirem carismáticos! Começam o verão com Vénus e Mercúrio mesmo em cima do seu Sol e, em agosto, Mercúrio fará um trígono que se irá estender ao logo do tempo, pois volta-se a repetir em setembro. pois em setembro. Ou seja! Este pode ser um verão com avanços surpreendentes nas áreas regidas por Mercúrio: comunicação oral escrita ou até artística, assim como o desempenho intelectual. Setembro pode ser particularmente especial com a influência de Júpiter a reger novos inícios. O terceiro decanato continua a ter boas influências na área do trabalho e da família: constroem-se estruturas.

Os Virgens vão sentir-se bem na própria pele, para variar! Marte em Touro vai dar consistência, segurança e energia aos virginianos! Em agosto, Marte, Úrano e NN vão fazer um aspeto maravilha ao Sol em Virgem, principalmente aqueles que estão no segundo decanato. Algo de incrível e original pode acontecer! Uma energia desta acontece muito raramente e podemos estar a falar de uma mudança de vida radical. Setembro será aquele mês em que o Sol, Vénus e Mercúrio estarão em Virgem a trazer todas as qualidades deste signo à sua realidade. Assim, o final do verão será aquele em que se irá sentir mais pleno.

Para os Sagitários a possibilidade do amor está mais forte do que nunca. No final de julho e agosto, o Sol, Vénus e Mercúrio farão aspetos positivos que trarão uma sensação de descontração, muito alinhada com o calor da estação! Marte em oposição ao Sol pode trazer ainda mais esse fogo da atração, com muita compatibilidade mental! Em setembro o trígono de Júpiter ao Sol faz acender paixões e dá um sentimento de maior criatividade e exploração aos sagitarianos.

Os Capricórnios estão cheios de trunfos neste jogo do verão. Em julho, sentem-se em casa. Há um sentimento de estrutura e segurança e ao mesmo tempo, no amor, a atração paira no ar e a vida em família está cheia de energia. Em setembro haverá também harmonia nos prazeres e sorte ao trabalho. No geral, há um sentimento de conforto e estabilidade, fatores que adora!