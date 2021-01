Quais são as previsões para o seu signo em 2021?

Num ano ímpar como aquele do qual nos despediremos em breve, depositam-se todas as esperanças naspara os 12 meses que se seguem. Até para os mais céticos não faltará de certeza a tentativa de visualizar que moldes tomará o futuro nos próximos 365 dias. No seu livro mais recente, Paulo Cardoso confessa que a sua função enquanto astrólogo se foca em mostrar a cada pessoa “as suas qualidades, os seus méritos e as datas ou períodos em que deverão usar estes fatores de ‘sobrevivência’”.À conversa com a, o astrólogo revelou que calcula as suasbaseando-se na data, hora e local de nascimento de alguém, o que lhe dá acesso ao chamado “”, esse “”. Se, como nós, questionou a possibilidade de ase traduzir nestes cálculos, a resposta de Paulo Cardoso é que não. “Eu não previ a pandemia porque. Ora, as pessoas muito afetadas pela mesma quase de certeza tinham predisposições negativas, sendo que à volta de 6% das pessoas no ano passado o tinham”, explica.Esperando sempre que estas pessoas superem este prognóstico astral, o astrólogo aconselha a que tenha atenção, de um ponto de vista técnico, às influências: “nós ficamos em grandes encruzilhadas e nem sempre a pessoa tem a capacidade de resistir porque, causam situações muito difíceis de controlar”. Cardoso apela também às pessoas que auxiliem quem se encontre nesta situação, pelo facto de os seus cálculos se terem realizado no caso do ator Pedro Lima, que perdeu a vida a 20 de junho deste ano, ou do Primeiro Ministro António Costa, que enfrentou um ano naturalmente desafiador a nível profissional.Desta forma, tenha em consideração o seu, que poderá revelar-lhe uma conjuntura muito mais complexa do que a doe até mostrar-lhe uma alternativa a predisposições mais delicadas.Eis asnos revelou para 2021 e que poderá encontrar com muito mais detalhe no seu novo livro, que acaba de chegar aos pontos de venda. Veja também o vídeo.Se nasceu entre 21 de março e 12 de abril ou entre 19 e 20 de abril, teráem que se sentirá mais aberta a, sem se deixar desanimar com facilidade perante as adversidades. Sentirá que a vida lhe corre bem sem grande esforço, sendo. No entanto, se nasceu entre 27 de março e 4 de abril, esta vantagem será ainda mais clara, sendo uma boa altura paraou seguir um sonho antigo. Se sentir uma inclinação para o exagero ou para tomar as coisas como garantidas.Os nativos deste signo nascidos entre 26 de abril e 4 de maio vão ter, devendo aproximar-se de objetivos que até à data lhe pareciam distantes. Igualmente favorecido estará quem celebra o seu aniversário entre 5 e 13 de maio que, salvo alguns descontentamentos, terá uma oportunidade de, já que estará. Se nasceu entre 14 e 19 de maio, estará entre os mais beneficiados do seu signo em 2021, já que não lhe faltarãopara enfrentar situações inesperadas. Alguns meses instáveis aguardam quem nasceu entre 20 e 21 de maio, revelando-se num teste à sua autodisciplina, pelo que evite exageros.Quem nasceu entre 22 e 26 de maio irá sentir numa maior. Os mais beneficiados deste signo serão os nascidos entre 27 de maio e 5 de junho, já quel, sendo uma altura propícia para investir na sua carreira. Se nasceu entre 6 e 15 de junho aguarda-lhe um ano razoável, mas poderá sofrer algumas desilusões. Tenha atenção ao que se passa à sua volta, evitando situações que lhe. Se festeja o seu aniversário entre 16 e 21 de junho, está entre os mais protegidos pelos astros em 2021. Será próspera tanto na vertente amorosa como social e profissional, mas evite subestimar os riscos.. Verá a vida com maior leveza e terá maior capacidade para resolver conflitos. Mais apoiado pelos astros estará quem nasceu entre 28 de junho e 6 de julho, sendo um período marcado por. Aproveite para se. Se nasceu entre 7 e 11 de julho, não terá grandes sobressaltos em 2021, sendo um bom período para se enriquecer intelectualmente. Os cancerianos que vieram ao mundo entre 12 e 16 de julho estarão. Poderá pressentir que algumas situações do passado se estão a repetir, por isso reflita sobre o seu percurso de vida.Os, que sentirão uma maior energia e confiança nas suas capacidades. Este otimismo irá fornecer-lhe, mas tente não deixar que o perfecionismo a atrapalhe. Tudo leva a querer que em alguns meses deste ano os nascidos entre 29 de julho e 6 de agosto se encontrem numa. Poderá sentir que está a perder o controlo, mas tente adaptar-se ao máximo e vencerá.. Se veio ao mundo entre 7 e 23 de agosto estará protegido pelos astros, então tire partido deste otimismo e invista em planos a longo prazo.Quem veio ao mundo entre 7 e 11 de setembro sentirá uma, que lhe permitirá tomar uma decisão que aguardava há muito tempo. Se nasceu entre 30 de agosto e 6 de setembro aguarda-lhe um ano repleto de. Mais incerto será 2021 para os nascidos entre 12 e 16 de setembro, quer no trabalho como na vida privada.. Os mais beneficiados pertencem ao grupo nascido entre 17 e 21 de Setembro. Possivelmente, sendo uma altura ideal para modificar o que já não a beneficia.Este será um dos signos mais favorecidos em 2021 para a grande maioria dos seus nativos. Estará em evidência a sua ambição que lhe trará. Se nasceu entre 30 de setembro e 8 de outubro, passará uma fase muito positiva em todos os aspetos da sua vida que lhe trará. O grupo menos beneficiado será o de quem nasceu entre 17 e 21 de outubro, que já pode ter enfrentado alguma adversidade em 2020. Nalguns meses poderá sentir, por isso esteja atenta às influências dos outros na sua vida.Bem preparados para o ano vindouro estarão os nascidos entre 24 e 29 de outubro, que se sentirão em equilíbrio absoluto, resolvendo qualquer problema que surja. Contudo, quem nasceu entre 30 de outubro e 6 de novembro estará mais vulnerável, com algumas, mas seja paciente consigo mesma neste período passageiro. Se festeja o seu aniversário entre 7 e 11 e de 21 a 22 de novembro, aguarda-a um ano muito positivo.. Se nasceu entre 12 e 15 ou entre 16 e 20 de novembro, sentir-se-á portadora de uma grande criatividade e de paz interior, respetivamente.Quem veio ao mundo entre 23 e 28 de novembro passará. Os nativos de 29 de novembro a 7 de dezembro serão os mais privilegiados deste signo. Terá os astros a seu favor a nível profissional, por isso é esta a altura para investir na sua carreira. Igualmenteestarão os nascidos entre 8 e 11 ou de 18 a 21 de dezembro, sendo. Se nasceu entre 12 e 17 de dezembro, o seu lado imaginativo dominará 2021, que se poderá seguir pela falta de esperança. Dê prioridade às suas necessidades pessoais.Quem nasceu entre 22 e 27 de dezembro terá um ano extremamente positivo, que se refletirá principalmente nas. Os nativos que vieram ao mundo entre 28 de dezembro e 4 de janeiro, o seu poder inventivo estará em alta. Dê largas à sua criatividade e aproveite as surpresas que virão. 2021 também serápara os nascidos entre 5 e 9 ou entre 19 e 20 de janeiro, sendo um período excelente para viajar. Se nasceu entre 10 e 13 de janeiro, notaráou poderá ter. Finalmente, quem nasceu entre 14 e 18 de janeiro deverá sentir uma falta de controlo, por isso reflita sobre o que quer na sua vida.Os aquarianos nascidos entre 21 e 25 de janeiro terão períodos de, que sublinharão o leque infindo de opções na vida. Aproveite essa mudança. Mais fragilizado será o grupo que veio ao mundo entre 26 de janeiro e 2 ou 3 de fevereiro, que. Tente encontrar, especialmente de quem lhe é querido. Os mais favorecidos serão os nascidos entre 3 e 19 de fevereiro, com. Espere novos relacionamentos ou propostas.Se celebra o seu aniversário entre 20 e 24 de janeiro, tudo indica que s. Se nasceu entre 25 de fevereiro e 3 de março, terá um ano descontraído com. Há dois grupos em igualdade: quem veio ao mundo de 4 a 9 e de 19 a 20 de março. Sentir-se-á comque habitualmente lhe passariam despercebidas. Os piscianos nascidos entre 10 e 13 de março terão a sua, enquanto o grupo nascido entre 14 e 18 de março terá