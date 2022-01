Sabe qual é o maior medo do seu signo?

O dicionário diz-nos o que já sabíamos, que o medo se traduz num "estado emocional resultante da consciência de perigo ou de ameaça, reais, hipotéticos ou imaginários". Esta apreensão ou preocupação maior é bem capaz de nos tirar o sono à noite, por causa de um acontecimento do passado ou da mera possibilidade de algo que tememos poder ocorrer.

Através do site Style Caster, imergimos no ponto de vulnerabilidade máximo de cada um dos doze signos do zodíaco: as suas inseguranças, que ditam não só a forma como se comportam, mas também como se apresentam ao mundo.

Brenna Lily começa pelos nativos de Carneiro, os primeiros na ordem astral. Corajosos no seu íntimo e determinados a lutar por aquilo que mais prezam, têm um pavor imenso a falharem com as suas paixões. Há uma intensidade e impaciência na sua forma de ser que não aceita o insucesso daquilo a que se propõem, seja um relacionamento amoroso, um projeto profissional ou um investimento de outro tipo.

De seguida, os taurinos. Se tem um nativo de Touro lá em casa, sabe com certeza que pode contar com alguém muito responsável a seu lado. Por exemplo, no que toca a finanças pessoais. Numa interpretação mais leviana podem mesmo ser considerados forretas e até egoístas. No fundo, o maior medo do Touro, seja com o dinheiro ou outra coisa, é a escassez.

Gémeos é muito provavelmente o signo mais comunicativo do zodíaco. Esta é a sua forma de estar na vida, em harmonia com os que o rodeiam. Adapta-se a qualquer situação, fazendo amigos nos locais mais improváveis graças ao seu carisma característico. Não é, pois, de estranhar que o seu pavor maior seja ser mal interpretado. Principalmente no que toca aos seus sentimentos.

Para os nativos de Caranguejo, a sua casa é tudo. São emocionalmente muito ligados ao lar e a tudo o que a família representa. O medo de perder esta estabilidade é mais que muito e por isso a possibilidade de virem a abandonar o espaço onde vivem e que tanto prezam é gigantesco.

Os Leões são tão calorosos e alegres na sua forma de estar que rapidamente nos rendemos à sua personalidade vincada. Mas há um reverso da medalha e vem com os adjetivos "arrogante", "teimoso" ou mesmo "inflexível". Os próprios têm esta consciência e por isso a sua inquietação vem da hipótese dos seus entes queridos os esquecerem.

Os nativos de Virgem são talvez os mais "certinhos" do zodíaco. Trabalhadores natos, possuem uma ética profissional incontestável. O seu maior receio prende-se, neste caso, com a possibilidade de não alcançarem o seu potencial na totalidade. Isto é, ficarem aquém daquilo que conseguem produzir e realizar.

Balança é um signo com muitas características que promovem uma boa socialização com os demais. São diplomáticos, justos e graciosos, apreciando o trabalho em conjunto. Talvez por isso se sintam apavorados com a hipótese de serem emocionalmente negligenciados. O apoio do outro é fundamental.

O Escorpião leva o amor muito a sério. Se já se cruzou com algum, saberá isso melhor do que ninguém. São apaixonados ferrenhos, mas também ciumentos, e esta intensidade não se limita aos outros, o amor-próprio dos nativos deste signo é muito importante para si. Por todos estes motivos, o seu horror é não serem atraentes o suficiente.

Os Sagitarianos sentem uma inquietação profunda com a perspetiva de levarem uma vida entediante. Amam a liberdade, o ar livre e têm consigo o propósito de conhecer o mundo (inteiro). O aborrecimento é algo que não lhes cabe na cabeça.

Em semelhança aos nativos de Virgem, também os Capricornianos dão tudo no campo profissional. São responsáveis e muito disciplinados, por vezes até demais. Já ouviu falar em burnout? É disso que este signo tem medo, do esgotamento físico e mental.

Progressistas e independentes, os Aquarianos não devem muito ao medo, mas há algo que os deixa inquietos: más companhias. Se há coisa que os nativos deste signo valorizam é o seu tempo, que se esgota logo para pessoas desinteressantes.

Finalmente, os Peixes. O último signo do zodíaco é extremamente sensível, com uma intuição fora do comum e uma sabedoria comovente, por vezes. O seu maior receio é, pois, a viabilidade de perderem esta conexão espiritual com o mundo.

De repente tudo fez sentido, certo?