Amor à vista. Os signos mais sortudos no amor, este verão

Apesar das perspetivas serem românticas, Vénus e Marte chamam a atenção para o facto de estarmos a lidar com padrões que já conhecemos e que mais cedo ou mais tarde iremos reconhecer. Os dois planetas vão também estar em quadratura a Úrano, trazendo relações que se querem reais e sem possessividade, com liberdade de expressão.

Os terceiros decanatos dos signos de Leão, Carneiro, Sagitário e Aquário são os que mais vão sentir o Leão rugir no coração.

Os carneiros poderão encontrar alguém que lhes faz mesmo sentir que há algo de especial a ser atingido, concretizado e o magnetismo sexual estará enfatizado. Essa relação reforçará a procura de um sentido e propósito no mundo. A energia é muito autocentrada e como tal há a possibilidade de se atrair alguém que pensa muito no seu umbigo: é tudo sobre mim.

Já para os nativos de Leão, ou para quem tem muitos planetas neste signo, devido à ênfase da energia leonina, geram-se condições para os trios amorosos e as indecisões. O poder atrativo deste signo tenderá a estar muito elevado, mas, com a quadratura ao Úrano, talvez lhe caia a sorte de alguém que não lhe dê assim tanta atenção! No entanto, pode, também, ter muito poder criativo na relação e ser mesmo uma fase de muito romantismo e sentido de direção.

A astróloga Andrea Pereira. Foto: D.R

Para os sagitarianos o lume está alto, vivendo relações com grande sentido de humor e vontade de descoberta do mundo em conjunto. Há um sentido de rejuvenescimento no ar. A tentação será a de dourar a pílula em diferentes circunstâncias, é fundamental trabalhar a honestidade.

Os aquarianos têm tudo para atrair alguém que lhes tira o tapete do chão, podendo ser atingidos com uma flecha de atração e inspiradora. Alguém que lhes mostre um caminho de criatividade no mundo. O desafio será a confiança no outro e o trabalho da intimidade.

Com a energia tão forte em Leão, será preciso contrabalançar com o signo oposto, Aquário, com as qualidades de escutar a opinião do outro e saber expressar quando e como gostamos de ser tratados, mostrando os nossos limites. A energia de Leão tende a ser muito egoísta e narcisista, sendo necessário recordar que todos têm palco e a necessária atenção.