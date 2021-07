Estes três signos vão ter o pior verão

Caranguejo

Se acompanha com frequências as previsões astrológicas , saberá que há fenómenos relacionados com a posição dos planetas e dos astros que nos podem influenciar durante várias semanas, de forma positiva ou negativa. Um dos mais comuns? O Mercúrio Retrógado, esse inimigo comum que já muitos conhecem. No entanto, existem outros, como a chamada "quadratura", que acontece quando dois planetas e/ou signos estão a 90 graus um em relação ao outro. Neste verão, uma quadratura em particular parece influenciar de forma negativa pelo menos três signos, avisa Brenna Lilly, astróloga correspondente do StyleCaster . Já outros três irão ter o melhor verão. está os signos que terão pouca sorte nas próximas semanas. "Para começar, o Sol está ematé 21 de julho. Embora Balança adore longos dias de praia, um bom copo de vinho, petiscos e boa música (tudo planos de verão), a quadratura de Balança com o signo de Caranguejo faz com que se sinta um pouco desconfortável durante os meses de verão. Mercúrio também irá pôr este signo "sentado" em Caranguejo de 9 a 26 de julho, o que pode piorar o cenário."Vénus e Mercúrio navegarão par este signo no final do verão, nos dias 16 e 30 de agosto, respetivamente. Para ultrapassar os tempos difíceis do início do verão, deixe que as emoções negativas fluam - não as feche dentro si, como as Balanças tendem a fazer", avisa a astróloga. Quebre os aborrecimentos e a estagnação desta conjuntura com movimento: o ioga pode ser extremamente útil para processar e refletir sobre as emoções.

Carneiro. Tal como Balança, este signo faz quadratura com Caranguejo, o que pode trazer dificuldades no início do verão. Irá, provavelmente, sentir-se "desligada" até 26 de julho, quando o Mercúrio se mover para Leão. Esta quadratura pode manifestar-se num sentimento de raiva infundada, ao ficar facilmente irritada com questões pequenas, chocar com opiniões dos outros ou apenas sentir-se "sem chão".

No entanto, assim que Mercúrio se juntar ao Sol em Leão, sentir-se-á melhor. "Como faz parte da natureza de Carneiro exteriorizar muito as suas emoções, tente pensar antes de falar", pelo menos neste verão. Uma simples meditação ou um exercício de respiração vai ter um efeito calmante.

O início do verão será como uma brisa para Touro. Este signo e Caranguejo gostam da companhia um do outro, por isso, quando o Sol e Mercúrio estiverem em Caranguejo, sentir-se-á estável sob essa influência. No entanto, quando chegar a temporada de Leão, a 21 de julho, as coisas começam a ficar complicadas. "Touro forma quadratura com Leão, o que significa irritação e desconforto" diz a astróloga.