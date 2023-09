Signos. Os mais desastrados do Zodíaco

Todos temos um amigo ou amiga que não pode ter copos na mesa não resistindo à tentação de os entornar ou conhecemos alguém cujo ecrã do seu telemóvel parece ter sobrevivido a uma guerra. Vamos então perceber se essa pessoa leva a cruzinha dos signos mais desastrados.

O ser "desastrado" envolve falhas no sentido de coordenação, na capacidade de equilíbrio e de orientação no espaço. Na astrologia, essas funções são coordenadas pelo planeta Mercúrio e pelo planeta Úrano. Gémeos e Aquário, signos regidos por estes planetas (na ordem respetiva) surgem assim logo no topo da lista dos que têm tudo para terem tremeliques e descoordenação. Mas atenção, qualquer pessoa que tenha no mapa natal Úrano e Mercúrio em aspetos muito fortes, adquire logo essa tendência para o desastre.

Se formos investigar um pouco mais profundamente o mapa dos desastrados, encontraremos a importante função do planeta Marte. Marte, planeta regente do signo Carneiro, rege a ação instintiva e, para quem é desastrado ou conhece alguém desastrado, sabe que a impulsividade é uma característica essencial para louça partida sem querer ou para aquela faca que estava no sítio errado à hora errada. Assim, Carneiros juntam-se à lista dos que mais metem os pés pelas mãos, neste mundo, onde a gravidade exerce um papel importante.

Se tem um Escorpião na sua vida, já estará há algum tempo a pensar então e eles? Furacões andantes, sempre com grande intensidade, esbarram, empurram e destroem. Às vezes por emoções mal direcionadas exercem mais força do que à partida pensariam que estavam a exercer e o pior acontece. Em dias de turbulência e mau feitio, este signo tem tudo para se distanciar da realidade material e estar com a cabeça no emocional, levando-o a ser muito desastrado.

Os signos de água têm todos uma pontinha de distração nos dedos das mãos, levando a que andem muitas vezes no chamado mundo da lua. Por isso, Também Caranguejos e Peixes entram no grupo dos desafinados com o mundo físico.

Nos mais focados, o elemento Terra costuma estar em superioridade, por serem mais lentos, estáveis e enraizados. O signo Virgem, apesar de também ser regido por Mercúrio, revela a parte interna dessa faculdade mental e juntamente com Touros e Capricórnios está na lista dos menos desastrados.