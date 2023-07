Os signos que mais estão prestes a sentir uma mudança de capítulo

No último ano e meio, sensivelmente, tivemos, no geral, a entrar em contacto com padrões emocionais profundos, que nos bloqueiam e impedem de evoluir, de forma a alcançarmos maior confiança e segurança em nós mesmos. Agora, chegou a altura de dar outro passo na nossa evolução. Os nódos da lua indicam no mapa natal uma dinâmica mais presente entre o passado emocional e o futuro emocional. Com o eixo Balança-Carneiro, temos trabalho a fazer no que diz respeito à coragem emocional para seguirmos o nosso instinto no contexto das relações mais variadas. Por este eixo nodal fazer parte da cruz cardinal (os pontos que representam o norte, o sul, o este e oeste e que assinalam também a mudança das estações), este será um período de mudança de capítulo, principalmente, para quem tem o Sol ou planetas em Balança, Carneiro, Capricórnio ou Caranguejo. Esta mudança de página tem tudo para trazer reequilíbrios às diferentes relações.

Em Balança, criamos várias relações e aprendemos a relativizar, para ter equilíbrio com os desejos e necessidades do outro, para sermos aceites e amados. Porém, quando essa capacidade entra em desequilíbrio, perdemos o nosso poder para o outro, pensamos mais nos outros do que em nós próprios e negamos as nossas necessidades só para ter de evitar confronto, levando a uma perda de sentido, de personalidade - e em casos extremos a deixarmos de saber quem somos. Quando tal acontece, acontece um acumular de frustração nas relações com o outro, e ressentimento. Nomeadamente quando do outro lado não existe retribuição e as outra pessoa - neste possível conflito - só faz o que lhe apetece, sendo egoísta.



Balança, com o Sol e a lua em Balança, que terão de aprender a seguir o seu próprio caminho, ganhar a sua própria voz e assumir as suas próprias vontades. Este é o tempo de ganhar um sentido de independência e ter um sentimento de destino especial, assim como inspirar o outro a fazê-lo.

Do lado do Carneiro, há condições para grande concretização ao nível dos talentos e até mesmo da redescoberta de novos. Mas deste lado será necessário complementar com a energia do Balança, tornando-se óbvio o medo de perder a independência nos relacionamentos. Precisamos de ativar a escuta do outro, permitindo-o, também, participar no nosso mundo.

Para os Caranguejos ou para quem tem planetas neste signo, o trabalho vai ser em assumir o cuidar das suas próprias necessidades no lugar de projetar no outro o que precisa para si. Assumir a coragem de caminhar inseguro no mundo, com os riscos que isso acarreta e ir aprendendo a ter a estrutura que dá suporte ao risco. Finalmente, os capricornianos precisarão de arriscar mais, saindo do condicionamento da autoridade externa, para ganhar a autoridade interna, e tomar decisões mais conectadas com o mundo emocional e instintivo.

A energia harmoniosa estará a influenciar carneiros, leões e sagitarianos, mais inclinados a seguir o foco criativo, têm agora mais um extra para o conseguirem. Porque os nódos da lua andam na direção oposta dos ponteiros do relógio, os primeiros a sentir a energia serão os do terceiro decanato, de 17 de julho a 12 de janeiro de 2024, seguidos do segundo decanato até 11 de julho de 2024 e os do terceiro decanato até 12 de janeiro de 2025.