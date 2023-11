Signos. Os mais preguiçosos do zodíaco

Vamos então ver à lupa: quem serão os mais preguiçosos do zodíaco? Há vários tipos de preguiça, os diferentes elementos são preguiçosos de diferentes maneiras. Normalmente não será apenas um elemento do mapa a definir essa preguiça, mas o Sol tem um papel importante.

No conceito geral de preguiça, o elemento Terra destaca-se! Ter predominância deste elemento no mapa natal faz com que impere uma fisicalidade mais pesada, e por isso mais lenta. Por outro lado, quando temos este elemento presente no nosso mapa desenvolvemos uma enorme capacidade de trabalho, mas na ausência de um sentido de propósito, o contrário tem lugar: procrastinação. Neste elemento, destaca-se o Touro, por ser o mais ligado a rotinas e ao seu cantinho. Touro é também conhecido por saborear os prazeres da vida e conseguir encarnar como ninguém o dolce fare niente.

Um outro tipo de preguiça é aquele que nasce das emoções profundas e os signos do elemento Água são os mais suscetíveis a este tipo: as emoções são tantas que dormir ou ficar a comer e a ver séries se torna a maneira mais fácil de "sobreviver". No trio aquático, destaca-se o signo Peixes, que demonstra muitas vezes ser o campeão do escapismo.

Será que os signos do elemento Ar são dados a preguiça? O elemento Ar é caracterizado por uma certa eletricidade e movimento, neste elemento a preguiça não arranja condições com facilidade, com a exceção do signo de Aquário. Apesar de não ser tão comum, existem casos em que a mente do aquariano tem tanta coisa a acontecer que promove um desligamento da realidade física, deixando o aquariano imerso nas suas equações mentais.

Finalmente, um último caso de preguiça pertence ao elemento Fogo! Como no último caso, não será tão comum, mas acontece. Trata-se da preguiça das divas. Quando o arquétipo de Leão está muito enfatizado no mapa natal, há a possibilidade de encontrarmos aquela pessoa que gosta que façam tudo por ela e onde as frases "passa aí", "podes ir buscar-me" se combinam com um belo refastelar no sofá. Trata-se de uma preguiça ligada à crença inconsciente de que tudo irá acontecer por si só e de que algo nos é devido.

Do outro lado do espectro, temos os signos menos preguiçosos, onde o elemento Ar é campeão. Gémeos é conhecido como aquele que está ligado à corrente. O elemento Fogo concorre no campeonato dos que têm muita energia, cheios de entusiasmo e sentido de propósito, pois têm energia para dar e vender.