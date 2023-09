Horóscopo de outubro. Caranguejo, Escorpião, Peixes

Elemento Água

Caranguejo

1º decanato - 21 a 30 de junho

A família está no centro dos seus olhos, da sua mente e do seu coração. Este tem tudo para ser um momento de fortes emoções, de compaixão e reforço de laços. A mente está mais virada para o aconchego do lar e por isso será uma boa altura para ter férias.

No que diz respeito a assuntos profissionais, ou dos seus deveres do dia-a-dia, poderá receber uma ideia inspiradora e quem sabe uma promessa de mudança para melhor! Quanto às relações, a clareza na comunicação não será a maior e por isso haverá tendência às correntes emocionais nas interações com os outros. O desafio é ter clareza quanto ao que sente e quanto ao que precisa para que possa comunicá-lo com franqueza. As comunicações estão mais favoráveis na segunda quinzena.

A lua nova a 14, no signo de Balança, marcará o início de um período positivo na sua vida, em que terá mais energia para a concretização das suas ideias no mundo. Mesmo nas relações mais íntimas, haverá um sentido de direção comum. Esta será uma fase de coragem e poder emocional. Financeiramente, a última semana representará um golpe de sorte! Profissionalmente, siga a sua intuição pois estará a segredar-lhe os passos a seguir.

2º decanato – 1 a 10 de julho

A casa parece estar no centro dos seus investimentos financeiros. Torná-la o seu ninho, com o maior conforto possível é o seu objetivo. O início do mês tem essa energia de abundância ao nível da família e do conforto caseiro.

Nas suas relações, vai sentir que precisa de aprender a ter maior assertividade na comunicação das suas necessidades. Virá à tona o facto deste signo ser muito codependente e de projetar no outro as suas emoções.

A saúde tem chamado pela sua atenção, não será demais avaliar órgãos pélvicos, abdominais e seios. A última semana será de emoções à flor da pele! Sentirá o amor dos outros por si e também união, compaixão e uma força de viver imensa. O eclipse lunar, a 28, no signo de Touro, trará intensidade e novas formas de ver uma relação.

Os últimos dias do mês serão de decisões rápidas.

3º decanato – 11 a 22 de julho

Um sentimento de crise tenderá a marcar os seus relacionamentos, estando com as emoções à flor da pele e fazendo com que as suas interações sejam marcadas por essa sensibilidade. Os amigos entenderão essa fragilidade. Emocionalmente, os astros apontam para um paradoxo entre seguir a sua individualidade e "egoísmo" ou agir em prol do outro. Terá de encontrar um equilíbrio e negociar as suas necessidades com as do outro. O eclipse solar a 14, em Balança, enfatizará a intensidade emocional das relações relacional com conversas importantes a terem lugar.

Financeiramente as perspetivas continuam positivas, o seu trabalho tem dado segurança financeira, ao mesmo tempo que é um escape para a sua criatividade. Terá um golpe de sorte, seja um bom investimento seja uma ideia que vale milhões.

Na saúde, esta é uma altura de rever os valores com que vive no que diz respeito às rotinas de bem-estar e autocuidado, assim como assumir a responsabilidade sobre a saúde emocional.

No amor, atrações fortes do passado batem à porta de forma inesperada. É altura de deixar em pratos limpos questões antigas.

Escorpião

1º decanato - 23 de outubro a 1 de novembro

Parabéns! Mais uma volta ao sol a ser celebrada e com intensidade! Este mês promete! Continue a ser como é, o mundo quer contar com a sua indagação emocional.

A família será a moldura onde este mês se vai mostrar. Uma certa intensidade emocional estará presente, havendo muita expressão de afetos, compaixão e partilha. Muitos dos dias deste mês serão vividos com esta noção de união e força.

Questões profissionais estarão na ordem dia. Talvez a carga de trabalho seja exigente e sinta que a sua responsabilidade nunca foi maior e isso traga obviamente um peso extra nos ombros. Porém, há um sentimento de autoridade presente que orientará os deveres para o sucesso.

O eclipse solar, a 14, no signo de Balança, trará um sentido de direção acrescido aos seus objetivos. Terá uma sensação de luta aguerrida por aquilo em que acredita. No entanto, se exagerar na dose uma explosão será inevitável.

A altura dos seus anos será rodeada de conversas determinantes, tanto nas relações íntimas como relativamente a investimentos que queira fazer. O eclipse lunar, a 28, em Touro, estará a influenciar bastante este decanato, sendo esta uma altura de mudança de perspetivas e de tomada de decisões na área financeira e área amorosa ou mais individual.

2º decanato - 2 a 11 de novembro

As finanças estão em destaque este mês e o equilíbrio da balança entre ganhos e gastos vai depender dos esforços realizados no passado. As mesmas influências astrais sugerem que vai gozar os prazeres da vida e dentro desta equação cabem viagens, assim como os prazeres da comida e da sexualidade.

Nas suas relações, haverá uma tendência para apontar dedos. A ideia de que todos nós cometemos erros irá estar presente, o foco deve estar na intenção e no saber pedir desculpas quando necessário. Por outro lado, a rapidez do dia-a-dia e as muitas atividades que tem podem levar o seu corpo a pedir mais descanso.

O eclipse lunar a 28, em Touro, trará uma fase em que estará com foco em direção aos seus objetivos mais intensos. Esse foco será como um farol a iluminar o seu barco no vasto oceano ao longo dos próximos meses. Nos últimos dias do mês, decisões importantes serão tomadas e darão lugar a palavras firmadas no papel.

3º decanato - 12 a 21 de novembro

As finanças têm-se mostrado escorregadias, como areia entre os dedos. O desafio é conter essa tendência e trazer uma consciência de como gerir este lado da sua vida.

No início do mês não terá muita paciência para se relacionar com os outros, sentindo uma certa irritação ou frustração em alguns dos seus relacionamentos. Nas suas relações, novas pessoas tendem a surgir, rompendo com paradigmas relacionais, trazendo originalidade mas também mais instabilidade. Trata-se de uma boa altura para trabalhar o inconsciente, seja através de terapia, seja através de cursos de autoconhecimento. Nas relações afetivas, um espírito criativo estará presente, mesmo que de uma forma suave e amigável.

No que diz respeito ao seu sentido de destino individual, achará difícil entender qual é o seu propósito na vida, aquilo que ao nível mais íntimo traz motivação e força. Tente desbloquear, ir fazendo, ir agindo com fé, uma nova e forte intenção irá surgir ou ressurgir. Os próximos dois anos serão portadores de muita mudança.

Peixes

1º decanato 18 a 29 de fevereiro

Outubro vai começar com a necessidade de dar passos pequenos nas comunicações. Sentirá uma grande vontade de proteção por parte de quem a rodeia, o que trará frustração e por vezes alguma depressão. Nas suas relações mais íntimas, sentirá insatisfação, pois terá pouco tempo para se dedicar a esta área. O eclipse solar, a 14, no signo de Balança, tornará evidentes alguns dos ajustes necessários, trazendo para a segunda quinzena uma melhor energia nas relações mais íntimas.

A lua cheia a 28, no signo de Touro, irá trazer um novo bem-estar e um alívio geral à sua vida, avançando com mudanças necessárias na sua estrutura e trazendo decisões que permitirão uma vida um pouco mas sossegada e com espaço.

Financeiramente e profissionalmente destaque para investimentos que saem da caixa e com potencial para trazer diversidade na fonte de rendimentos.

2º decanato 1 a 10 de março

Há uma crise instaurada relativamente ao tipo de vida que leva. Quer mudanças e os esforços que tem feito parecem não fazer grande diferença trazendo alguma frustração acumulada. Mesmo assim, este é um tempo financeiramente equilibrado, apesar das diferentes intempéries. Ative o seu instinto e a confiança na sua intuição, pois estão na calha boas ideias que induzirão a novos começos, mesmo que não seja agora, mas lançando sementes para o futuro.

As relações, no geral, estão a sofrer com algum tipo de bloqueio. É necessário fazer cedências e estas serão mais claras pela altura do eclipse solar, a 14, no signo de Balança. Será necessário encarar as relações com realismo e aplicar uma escuta sincera do outro. Já na última semana do mês, as relações estarão amenizadas e a apontar para uma direção construtiva.

Por altura da lua cheia em Touro, a 28, o ambiente será muito mais leve, com espaço para celebração de conquistas e de uma energia direcionada para a verdade emocional. As relações irão beneficiar muito desta energia.

3º decanato 11 a 19 de março

Conversas importantes marcam o início do mês. Terá de fazer um esforço para manter a clareza e comunicar com assertividade e com atenção aos detalhes. Se está numa relação amorosa, esta será uma altura com sentido de missão nessa relação, mas com dificuldade em perceber na prática o que isso significa, o que pode suscitar alguma frustração.

Em termos materiais, há razões para sorrir. Este é um mês em que irá receber boas notícias sobre tudo o que se relaciona com o elemento terra, como obras, finanças, a relação com o corpo e a alimentação ou os prazeres sensuais.

O eclipse solar a 14, no signo de Balança, aponta para crise nas relações no geral, sejam elas profissionais, familiares, de amizade ou de intimidade. Os astros apontam para situações de congelamento que terão de se desbloqueadas passinho a passinho. Humildade e escuta serão necessárias. Já a lua cheia, em Touro, a 28, aponta para o encontro de ajustamentos necessários ao desbloqueio, com acordos nas questões essenciais.