Eclipse lunar. Isto é o que acontecerá no céu e como nos vai influenciar

A que nível de profundidade navegamos no nosso dia a dia? Será que paramos para pensar sobre quem nos quer falar? Será que a correria do trabalho, filhos, ginásio e amigos não nos deixa parar e realmente refletir? Talvez tenhamos uma "semente de poeta" em nós e frequentemente contemplemos a nossa paisagem interna, paremos para olhar o reflexo do mundo no nosso lago interior. E claro, há o meio termo: por vezes vamos na correria numa espécie de escada rolante que não para e outras vamos para o nosso jardim preferido, de livro debaixo do braço, e damo-nos ao luxo de uma pausa. Para os diferentes ritmos, este eclipse lunar vai ter diferentes efeitos.

A Lua traz o passado emocional à superfície e em Escorpião arranca das profundidades o que precisa de ser visto: medos, incongruências, traumas, memórias antigas e escondidas no inconsciente. Porém, Escorpião não traz apenas sombra, traz o reverso, a luz e com o trígono da Lua com Neptuno e Marte em Peixes, se temos trabalhado a nossa cura ou elevação espiritual, este eclipse pode trazer uma clareza interna e uma profunda culminação de trabalho interno que se projeta externamente. Pode ser uma altura de abundância e prosperidade. Não estando tão virados para o nosso interior, situações externas podem trazer emoções fortes à superfície que nos obrigam a colocar a questão dos limites, principalmente na intimidade, devido à regência de Escorpião sobre as nossas relações mais íntimas. Não é raro durante os eclipses haver revelações que mudam substancialmente a nossa visão sobre alguma situação relacional.

Marte e Neptuno em conjunção em Peixes convidam-nos a cuidar do nosso sistema imunitário, cuidar da nossa saúde, da nossa proteção do mundo para que possamos estar no mundo com maior segurança e confiança interna. Se fisicamente devemos ter cuidado com a nossa alimentação, psiquicamente temos de aprender a proteger-nos das nossas ilusões do mundo. Neptuno leva-nos à lição de que apesar da perfeição não existir no campo da natureza humana, devemos aprender a ter uma proteção psíquica dessa realidade nua e crua e de não deixar de ir lá fora ao mundo e lutar por esse sentido de concretização. Devemos sim aprender a ter essa proteção qual escudo protetor das desilusões. Por outro lado, a nossa intuição pode estar nos seus níveis mais elevados e poderá haver uma forte tendência para o trabalho espiritual e largar o que é mundano.

Também nesta Lua Cheia, Quíron e Vénus estão em conjunção em Carneiro. Há dores emocionais que podem ser expressas com raiva e clamor por liberdade. Nas nossas relações íntimas torna-se imperativo sermos vistas pelas nossas necessidades e o oposto também se aplica: ter a habilidade de escutar as necessidades do outro com objetividade. No entanto, a grande lição de Quíron em Carneiro é de que apenas somos vistos se nos virmos a nós mesmos primeiros. Será que estamos a lançar demasiado o olhar no outro para que ele olhe para nós? É que depois poderá haver a frustração quando esse olhar não é retribuído como nós gostaríamos que fosse!

O nosso trabalho interior deve focar-se para a nossa própria autoestima e concretização das nossas necessidades no mundo através da nossa própria força e autoconfiança, que é a polaridade desta Lua em Escorpião, o Sol em Touro. Para podermos alimentar o nosso Sol interior, devemos remover o obstáculo das dores internas que obscurecem o caminho do nosso sucesso.

Um ritual para Eclipse Total da Lua em escorpião?

Pode ser uma noite ideal para fazer um ritual com alguém com quem tenhamos alguma intimidade, mas não é obrigatório. Neste ritual cada uma das pessoas escreve num papel quais as suas necessidades emocionais mais profundas. Poderá haver uma troca de informações, ou não. Poderá ser feito um desenho a dois, ou individual. De seguida, poderá ser interessante perceber que memórias surgem ao trazerem estes temas. Se nada surgir, tudo bem. Por fim, podem decidir o que fazer com o resultado da vossa exploração interna. Podem queimar e lançar as cinzas no mar, debaixo da Lua Cheia, ou porque não, enterrar na terra junto de uma árvore. Seja qual for o desenlace, é imperativo lançarem a intenção para os próximos meses, de forma a libertarem-se do passado e abrir o coração ao futuro já mais leve.

Nota astrológica: Quem tem planetas no último decanato de Escorpião, Touro, Aquário e Leão será o mais afetado pelo eclipse lunar total do dia 16 de maio.