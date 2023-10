Horóscopo de novembro. Carneiro, Leão e Sagitário

Elemento Fogo

Carneiro

1º decanato - 20 a 31 de março

A primeira semana do mês trará crise no que se refere à intimidade, levando à necessidade de conversas importantes no contexto das relações e que exigirão a capacidade de manter a calma, de forma a que ambos os lados se consigam entender. Exercite a sua capacidade de entendimento das necessidades do outro e na perspetiva do outro. A partir da segunda semana, sentirá maior leveza neste campo, uma nova fase tem tudo para ter lugar.

Financeiramente, o tempo continua a ser de desafio, obrigando a mudanças estruturais. A partir da última semana do mês, irão notar-se melhorias devido ao início de algo que trará entusiasmo e energia.

A lua cheia, a 27, em Gémeos, aponta para relações no seu meio ambiente que geram entusiasmo e vontade de frequentar novos ambientes e culturas. Sentirá energia e vitalidade redobrada assim como foco nos seus objetivos.

2º decanato - 1 a 10 de abril

Este mês representa um novo início para si ao nível das suas relações, passando no entanto por alguma crise, para que isso aconteça. O que está em causa é o entendimento das motivações que estão em jogo nesta nova relação ou compromisso. Conversas abertas sobre o propósito de ambos será importante, assim como abertura para fazer os ajustamentos necessários ao que ambos querem.

Na segunda quinzena do mês as suas relações poderão levar ao entendimento do quanto lhe podem escapar as necessidades das pessoas com quem se relaciona. Uma das causas residirá nalguma dor relativa à falta de reconhecimento dos seus talentos pelo mundo externo levando a um excessivo foco de si para si.

Na parte profissional, alguma frustração terá lugar relativamente a cenários que para si já deveriam ter mudado e que continuam os mesmos. Faça mudanças pequenas, visto que as maiores são mais difíceis de pôr em prática. O sentimento de crise será um ingrediente possível no que se refere a novos investimentos, havendo a necessidade de estar dentro de todos os detalhes de forma esclarecida. Em questões de saúde, é uma altura em que sentirá alguma debilidade.

3º decanato - 11 a 20 de abril

Os astros apontam para relações em crise a partir do dia 10, devido a desejos contrários e a dificuldades de comunicação sobre o que cada parte deseja a um nível mais profundo. Talvez tenha medo de errar na partilha das emoções, de dizer o que não devia, ou de exagerar nas emoções. Aceda à sua vulnerabilidade.

Na saúde, a tendência será sentir-se com pouca vitalidade e energia e talvez as causas sejam psicossomáticas. Tire o peso dos ombros e inspire-se na frase Carpe Diem, de forma a não se apegar tanto às questões difíceis do momento. A lua nova em Escorpião, no dia 13, trará um ciclo de resolução de muitas questões que têm estado mais na sombra.

Tudo melhora na última semana. Fechará acordos ou começará algum tipo de curso que estará alinhado com o seu sentido de propósito no mundo trazendo motivação. Mesmo no fechar do mês, conversas trarão à memória temas importantes dos seus relacionamentos antigos que voltarão a ter validade no presente e que serão importantes para melhorar as suas relações atuais.

Leão

1º decanato - 23 a 31 de julho

O mês começa com grande enfase no assumir de compromissos a longo prazo, estando em causa algum investimento financeiro e consequentemente alguma preocupação para que tudo corra bem. Será um mês de muito trabalho e de exigência de precisão, necessitando, por isso, de se motivar. Os astros apontam para um contexto que está longe do que idealizava, mas apontam também para que os seus esforços possam obter resultados positivos. De realçar a capacidade criativa, que está bastante elevada, principalmente a partir do dia 10 em que terá sucesso com as suas ideias.

A última semana do mês será vivida com um espírito de energia e coragem. Tem tudo para se sentir com a moral em cima. Fisicamente, aproveite para fazer muito exercício físico.

A Lua Cheia a 27, no signo de Gémeos, mostra bons resultados em tudo o que esteja relacionado com novas aprendizagens e/ou viagens. As suas relações serão um veículo para experiências cheias de interesse e originalidade e no amor há condições para uma chama acesa. Estão beneficiados encontros com outras culturas.

2º decanato - 1 a 11 de agosto

A primeira quinzena será marcada pela necessidade de mudar de capítulo nas relações, trazendo alguma crise no que se refere às ações a tomar. Sentirá a urgência de experimentar novos caminhos, apesar de toda a ansiedade que isso representa. É comum haver passos em frente e depois passos atrás com a configuração em causa. No entanto, há um sentimento de resiliência e de amor próprio que está presente, como se estivesse a resgatar a sua capacidade de cuidar de si e de se proteger.

Ao nível financeiro ou profissional irá proceder a um virar de página, o que contém em si alguma imprevisibilidade. No entanto tem consciência que tem de experimentar, de forma a perceber o que as novas possibilidades têm para oferecer.

As influências astrológicas apontam para muita energia ativa e, que não sendo e expressas de forma correta, terão a tendência a manifestar-se através de conflitos. Sentirá melhoria na disposição geral na última semana do mês, e mesmo no final, algo criativo captará a sua atenção, metendo as mãos na massa em algo que lhe dá muito gosto em fazer.

3º decanato - 12 a 22 de agosto

Tanto no amor como na vida profissional, continua a ter a impressão de estar numa missão, em que tem de ter muita capacidade de resiliência e mestria. Adaptar-se ao que as circunstâncias exigem será fator decisivo de sucesso.

Espere por um mês intenso nas relações mais íntimas em que a influências astrais apontam para conflitos com palavras e atos difíceis de digerir. Será necessária alguma capacidade de autocontrolo para evitar o escalar de conversas sobre nada para algo mais intenso. Limitações à sua liberdade serão vistas como graves ofensas. A lua nova a 13, no signo de Escorpião, marcará um novo ciclo relativamente à crise em questão, trazendo compromisso e resolução.

Na última semana do mês há condições para o começo de novos cursos ou de novos projetos em que se sentirá a fazer o que gosta, sendo que a sua apreciação pela beleza e o seu sentido estético estarão muito apurados. Apesar dos aspetos mais complicados, está com determinação em seguir a sua verdade e autenticidade.

Sagitário

1º decanato - 22 de novembro a 1 de dezembro

Muitos parabéns Sagitário! Todos adoramos o seu sentido de humor e a sua capacidade de encarar a vida com otimismo e espírito de aventura.

Voltará a deparar-se com questões relativas à vida profissional e burocracias da sociedade que a/o obrigam a alguma maturidade, sendo que desta vez já tem mais recursos e maior capacidade de organização. Na segunda semana do mês tenha cuidado com a sua expressão em ambientes mais formais, havendo espaço para desavenças.

Na esfera profissional, a partir de 24, há condições para novas iniciativas, tendo contudo de ter cuidado com as posições de autoridade e a gestão dessas relações. A sua posição é, no entanto, estável e promissora e parece haver sinais de conquista de uma nova posição. Nesta última semana estão beneficiadas assinaturas de acordos ou o começo de novos cursos que estarão alinhados com o seu sentimento de propósito, gerando entusiasmo.

Nas relações pessoais, há boas energias a fluir nas relações que estejam na fase de aproximação ou flirt. A lua cheia a 27, no signo de Gémeos, mostra uma dinâmica de grande atração por pessoas de convicções fortes, gerando conversas intensas e alguma disputa. Seja flexível nas suas convicções, abrindo-se a diferentes pontos de vista.

2º decanato - 2 a 11 de dezembro

Está numa fase em que se depara com a frustração de querer passar de nível e parecer que a mudança não acontece. Dividir por pequenas metas o que quer alcançar tem tudo para ajudar. Por outro lado, é uma fase aberta à cura física e emocional, em que novas rotinas se instalam em direção a um maior bem-estar.

A partir de 22, os astros apontam para grande afetividade nas suas relações amorosas e familiares, havendo a possibilidade de programas em conjunto que tenham o fator originalidade e convívio acentuados. As relações íntimas serão o ponto forte este mês, em que sentirá que há uma qualidade que produz um efeito de boa disposição e relaxamento.

Será um mês de energias muito intensas, ainda assim parecerá que estará de alguma forma numa redoma protetora.

3º decanato - 12 a 21 de dezembro

O mês começa consigo num contexto em que alguns conflitos estão a ter lugar, mas não propriamente dirigidos a si, mas à sua volta, deixando um ambiente de algum desconforto. A ideia é adaptar-se às circunstâncias, ajudando onde possível, sem criar ondas.

A lua nova a 13, no signo de Escorpião, trará o impulso necessário a uma nova etapa nas suas relações íntimas. Na sua relação consigo própria/o, será o momento de tirar cursos de autoconhecimento ou iniciar algum tipo de terapia ou "coaching", pois está numa fase de investigação profunda da sua psique.

No geral, esta é uma fase de autodescoberta que irá originar novos caminhos na sua vida. Há a vontade de ser egoísta e seguir os seus desejos. Nesse sentido, esta pode ser uma fase mais solitária. Na lua cheia a 27, no signo de Gémeos, terá a oportunidade começar alguma formação ou assinar um novo contrato que lhe trarão experiências muito alinhadas com a sua essência.