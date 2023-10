Uma competição de rappers portugueses

São cada vez mais os palcos disponíveis para os jovens rappers darem a conhecer o seu trabalho: afinal, este é um género musical com cada vez mais destaque. O Red Bull Francamente, um evento organizado pela famosa marca de bebidas, tem tido um papel fulcral como a maior plataforma de oportunidade em Portugal e o mais importante evento do género.



Esta competição vai buscar inspiração do maior espetáculo do género do mundo, o Red Bull Batalla. ProfJam, Valete e Eva Rap Diva enfrentarão a desafiante tarefa de determinar o vencedor em cada batalha, que avançará para a próxima fase. O improviso é a chave e é fundamental para surpreender não apenas o público, mas também os jurados, o apresentador e até mesmo o DJ. Cada rodada apresenta desafios únicos, como a entrega de uma palavra surpresa para ser incorporada nas rimas ou temas a serem desenvolvidos enquanto improvisam.

Foram 16 jovens que chegaram a esta fase final. Este evento exclusivo em Portugal vai além de ser apenas um espetáculo de hip-hop, sendo, sobretudo, um notável encontro de verdadeiros "Atletas da Palavra". A mestria do rap improvisado exige que, em duelos de um para um, a rapidez de pensamento seja urgente e essencial, num jogo de palavras com domínio absoluto.



O Rap Francamente acontece a 28 de outubro pelas 22h na Sala Tejo, na Altice Arena. É de ressaltar que os bilhetes têm um custo de €14 e estão disponíveis nos lugares habituais ou no site.