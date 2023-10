Previsões astrológicas. Novembro, um mês para cultivar a calma

Se temos reavaliado as estruturas da nossa vida nos últimos tempos, a 4 de novembro Saturno fica direto em Peixes, fazendo nos próximos meses os mesmos aspetos que fez desde março no mapa de cada um, dando um empurrão a tudo o que tem de avançar. Com Saturno em Peixes, precisamos de maturidade para saber largar as estruturas que já não têm validade, e para imaginar novos sonhos e construções que preencham o vazio do antigo.

Um dos eventos astrológicos do mês será o passeio de mãos dadas no céu, entre o Sol e o planeta Marte no signo de Escorpião. Por altura da entrada de Vénus em Balança, a 8 de novembro, já estarão bem próximos no céu e assim vão ficar até ao final do mês, atravessando a fronteira para Sagitário apenas com dois dias de diferença: o Sol a 22 e Marte a 24. A 18 de novembro começará um novo ciclo de dois anos estre os dois arquétipos em que o uso correto do nosso poder será tema central.

Este passeio em Escorpião traduz-se nas nossas vidas como um ciclo de intensa energia em que queremos total liberdade, tendo de confrontar o que nos prende, ao nível do inconsciente e subconsciente: os nossos medos, obsessões e raivaw. A mensagem de Escorpião é clara: quanto mais conseguirmos cultivar o poder interno, menos medo vamos ter da rejeição, tornando-se possível cultivar relações menos possessivas e dominantes.

Lua nova em Escorpião, a 13, em oposição ao Úrano, ativa a imprevisibilidade e a reatividade potenciando agressividade e violência. Será um bom ciclo para deixar as irritações menores de lado e simplificar a vida de cada um, porque com estas influências uma pequena coisa se transforma numa tempestade. Trata-se de um ciclo muito emocional em que devemos trabalhar a simplicidade e a paz.

A 27 na lua cheia em Gémeos, o planeta Marte estará em conjunção ao Sol em Sagitário e em oposição à lua, numa quadratura em T ao Saturno em Peixes. Este aspeto tem tudo para representar autoritarismo e extremismo nos valores e filosofias, apontando para um conflito de desejos e poderes, frustração e depressão. Será uma fase para trabalhar a flexibilidade de ideias, e procurar a paz e a compaixão no lugar da destruição. Mercúrio, regente da lua em Gémeos, estará a fazer um trígono ao Nódo Norte em Carneiro, podendo indicar o início de conversações, acordos e parcerias.

Mantra para o mês de novembro: Eu cultivo a paz e a simplicidade em cada gesto.