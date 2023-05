Horóscopo. Todas as previsões astrológicas para junho

O mês de junho começa com Júpiter em conjunção ao nódo norte em Touro a mostrar-nos que devemos aceitar uma série de desafios a nível da construção da autoestima, que devemos sermos práticos com os nossos valores e seguir a nossa intuição. Júpiter, lado a lado com o nódo norte, tem tudo para marcar o início de um novo ciclo, o nascimento de algo muito importante para nós e até uma compra de algo substancial. A necessidade de ter uma filosofia de vida que faça crescer os nossos talentos no mundo.



Na lua cheia em Sagitário a 4 de junho, Júpiter vai estar ainda em conjunção ao nódo norte, enquanto Mercúrio está em conjunção a Úrano. Esta pode ser uma lua altamente intuitiva e especial para os relacionamentos no geral, que estarão acompanhados por uma aura de expansão, de vontade de liberdade e de conversas cheias de significado.

Vénus em trígono a Neptuno e oposição a Plutão condimenta as relações com paixão e atração - as energias astrológicas podem expressar-se tanto harmoniosamente como de forma cataclísmica. A oposição a Plutão será exata no dia a seguir à lua cheia, 5, quando Vénus entra em Leão. No dia 6 faz quadratura aos nódos no eixo Escorpião-Touro, trazendo a necessidade de refletir sobre a forma como nos valorizamos: serei dependente do amor do outro perante quem sou e o que crio?

A 18 de junho temos a lua nova em Gémeos: um ciclo para desenhar um mapa da nossa realidade, apesar da quadratura a Neptuno possa dar a sensação de confusão e de que estamos perdidos. Saturno retrógrado leva-nos à reflexão "é mesmo isto que tenho de deixar e começar?". Júpiter em sextil a Saturno vai ajudar-nos na exploração de diferentes possibilidades.

Mantra para este mês: "eu faço um mapa da minha ação no mundo com a vibração do coração".