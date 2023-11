Zara lança coleção com stylist de Harry Styles

Basta olhar para as peças desta coleção para rapidamente associá-las aos outfits do cantor britânico

Harry Styles, perito em misturar cores, estampados e referências de Moda. A razão por detrás desta comparação? O stylist Harry Lambert, que já veste o cantor desde 2016 e que conta com outros nomes no seu portfólio, como Emma Corrin e Josh O´Connor, da série The Crown.

Zara x Harry Lambert Foto: @Zara

A coleção, denominada Cutie Chaos, segue em paralelo com a assinatura de Lambert: facilmente reconhecível, repleta de referências vintage, silhuetas de grandes dimensões, tecidos com estampados tradicionais, uma paleta de cores nostálgica e acessórios vistosos. O stylist descreve a coleção como sendo para todos, já que as peças foram concebidas para serem misturadas, sem seguirem as regras de género.

Zara x Harry Lambert Foto: @Zara

Conhecido por desafiar as ideias mais clássicas do vestuário tradicional, especialmente no masculino, Lambert afirma, num artigo do The Guardian, que as suas peças foram feitas de uma forma egoísta. Diz ter criado peças que o próprio procurava, mas não encontrava no mercado, como é o caso do fato de duas peças na cor do café, as calças verde menta e um blusão castanho em camurça.

Zara x Harry Lambert Foto: @zara

Harry Lambert, conhecido por trabalhar com grandes marcas como a Prada e a Gucci, relata que utilizou promonores high fashion para desenhar esta coleção, por exemplo ao "cobrir os botões de um fato com o mesmo tecido e forrar a parte de baixo dos colarinhos com um tecido mais agradável."

Zara x Harry Lambert Foto: @Zara

Longevidade, foi este o objetivo de Lambert quando criou a coleçao. Não queria fazer peças descartávies, mas sim algo que durasse muito tempo e que acompanhasse a pessoa por muitas "histórias". A coleção já se encontra disponível no site e nas lojas da Zara.