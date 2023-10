Davide Renne: o nome que marca a nova era da Moschino

Fundada por Franco Moschino em 1983, a marca passou pelas mãos de Rossela Jardini, Jeremy Scott e agora encontra-se a cargo de Renne, 46, sendo este o quarto designer na história da marca. O toscano era, até há pouco tempo, o responsável pelo design de linha feminina da Gucci, cargo que ocupou durante quase 20 anos, durante os períodos de Alessandro Michele e Frida Giannini, ex-diretores criativos da Gucci.

Renne supervisionará as coleções de mulher, homem e acessórios para a linha principal da Moschino e assumirá oficialmentre o cargo de diretor criativo da Moschino a 1 de novembro de 2023. A sua grande estreia será durante a Semana da Moda de Milão com a coleção outono/inverno de 2024. Davide expressa o seu entusiasmo em começar, afirmando, em comunicado à imprensa: "O que a moda - especialmente a moda italiana, e sobretudo a Casa Moschino - pode alcançar com o seu enorme poder, deve ser conseguido com um sentido de jogo, de alegria. Um sentido de descoberta e de experimentação. (...) Mal posso esperar para começar - vamos divertir-nos. Juntos!".

Num comunicado partilhado pela marca, Ferretti, magnata nos negócios de luxo na moda, refere: "Estamos confiantes de que ele desempenhará um papel fundamental na definição do futuro da Moschino, uma casa global com um coração italiano e um ADN verdadeiramente único na indústria do luxo."