Pela mão da Salsa, Siza Vieira estreia-se no vestuário

Sobre o azul forte do denim, o traço minimalista, mas seguro, de Álvaro Siza Vieira. Nada mais, nada menos. Esta é a proposta da Salsa Jeans na sua nova coleção-cápsula, que foi recentemente apresentada na Fundação de Serralves, no Porto. O resultado desta parceria inesperada para muitos (até porque, aos 90 anos, o arquiteto se estreia no universo da moda) são jeans, blusões, camisas, t-shirts e sweatshirts mas também acessórios domésticos e de papelaria com a assinatura de Siza Vieira.

Muitas foram as peças desta parceria inesperada, como é o caso de jeans. Foto: DR

Como nos explica Hugo Martins, CEO da Salsa: "O mais engraçado foi a maneira como tudo isto surgiu. O arquiteto Siza Vieira não só respondeu ao nosso convite com grande rapidez, como mostrou uma satisfação enorme em fazê-lo. Depois foi tudo muito simples. Nós explicámos um bocadinho o conceito e ele compreendeu muito rapidamente o que pretendíamos fazer."

Salsa X Siza Vieira: t-shirts Foto: DR

Assim entrou em cena o burro, do bestiário originalmente concebido por Siza Vieira para azulejo. À escolha da personagem presidiu, como nos diz ainda Hugo Martins, o facto do burro ser "um animal conhecido pela sua constância e elevada capacidade de trabalho; pela sua versatilidade, determinação e força de caráter; traços que tão bem representam a vida e obra de Álvaro Siza, e que ilustram na perfeição o legado de quase 30 anos da Salsa Jeans." E conclui: "Nós não vendemos só jeans, também vendemos confiança e, por isso, foi muito interessante que o eleito fosse esse animal, que é um símbolo de constância."

A escolha da personagem "o burro" tem a ver com características bem representativas de Álvaro Siza. Foto: DR

Com uma paleta cromática que remete para as cores tradicionais dos azulejos portugueses - cru/off-white e azul-cobalto - a coleção Álvaro Siza X Salsa Jeans é composta por dois modelos de jeans - um modelo True de mulher e um Straight de homem -, uma camisola unissexo em denim, duas t-shirts (uma de homem e outra de mulher), um hoodie unissexo, uma tote bag, um estojo, um necessaire, uma garrafa térmica, uma caneca e um notebook. Hugo Martins explica assim esta diversidade: "Em experiências de coleções cápsula passadas que fizemos, víamos que muita gente não comprava porque as peças de vestuário ficavam muito caras. Por isso, decidimos, desta vez, apostar em acessórios que são menos habituais para nós, mas que permitem a todos ter uma peça desta coleção."

As ideias não pararam de surgir e esta parceria criou também acessórios domésticos e de papelaria, como: uma tote bag, um estojo, um necessaire, uma garrafa térmica, uma caneca e um notebook. Foto: DR

Com valores entre 9,95 e 119 euros, a coleção Álvaro Siza X Salsa Jeans já está disponível online e em lojas físicas Salsa Jeans selecionadas - Norteshopping, em Matosinhos, Rua Augusta, em Lisboa, Gran Vía, em Madrid, e Passeig de Gràcia, em Barcelona. Além desta linha, será ainda lançada uma edio especial de colecionador limitada a 10 unidades, que estará disponível na loja online da Salsa Jeans por 279 euros. Os acessórios de papelaria podem ser encontrados na loja online e também na loja da Fundação Serralves.