Intimissimi, feminilidade sem limites

Pode ser um momento incrivelmente poderoso, aquele em que todas as manhãs se escolhe a lingerie que nos vai acompanhar ao longo do dia. Numa altura em que os padrões de Beleza se questionam e transformam, a Intimissimi lança Corsetry, uma linha de roupa interior que celebra o corpo feminino em todo o seu esplendor.

Cada peça foi pensada ao pormenor, para ajudar quem a veste a sentir-se bem na sua pele. Apostou-se, por isso, no conforto e simplicidade através de materiais como o algodão natural, e criaram-se novas silhuetas, clássicas e elegantes, valorizando sempre as formas femininas. A etiqueta made in Italy ganha um significado especial, pois reflete o empenho da marca em fazer novas pesquisas e encontrar tecidos de alto desempenho.

Destaque para alguns dos modelos da nova coleção, como o soutien Tiziana com copas préformadas ou o soutien balconette Greta, sem costuras e com copas até ao tamanho D. Há ainda o modelo triangular Lara, disponível em diferentes tamanhos de copas, com a opção de cruzar as alças nas costas.

Veja em baixo as imagens da nova colecção.