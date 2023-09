Donatella Versace denuncia políticas anti-gay do governo italiano

Ao receber o Prémio Humanitário para a Equidade e Inclusão, no contexto dos Prémios de Moda Sustentável da Câmara Nacional da Moda, em Milão, no passado domingo, dia 24, Donatella Versace usou o seu discurso para denunciar os ataques que o governo italiano de direita radical, liderado por Giorgia Meloni, tem feito à comunidade gay desde que chegou ao poder. Entre outros exemplos, a designer de moda referiu a alteração de certidões de nascimento de menores filhos de casais do mesmo sexo, para que conste apenas o nome do progenitor biológico.

"O nosso governo está a tentar tirar às pessoas o direito que viverem como quiserem", disse Donatella Versace, de acordo com a Associated Press. "Estão a restringir as nossas liberdades", acrescentou ainda, instando as pessoas à ação: "Temos de lutar pela liberdade, num tempo em que ainda vemos pessoas trans a sofrerem uma violência terrível, num tempo em que filhos de casais do mesmo sexo não são considerados seus filhos, num tempo em que vozes minoritárias são atacadas por novas leis." O discurso foi recebido com uma ovação.

Foi no passado mês de julho que mães italianas começaram a receber cartas informando-as que o seu nome ia ser retirado da certidão de nascimento do seu filho não-biológico, ficando apenas o nome da mãe biológica. De acordo com a associação Famiglie Arcobaleno (Famílias Arco-Íris), naquela altura, mais de 30 famílias receberam notificações do género. Esta situação ocorreu na sequência das indicações, dadas pelo governo italiano, de que deixaria de ser possível às autoridades das câmaras municipais, responsáveis pela emissão das certidões, registar como progenitoras duas pessoas do mesmo sexo.

Sem os seus nomes nas certidões de nascimento, estas pessoas ficam sem direito à guarda parental em caso de morte do outro elemento do casal, para além de dificultar visitas à criança em caso de hospitalização, ou algo tão simples como ir buscá-las à escola.

Estas movimentações do governo italiano estão facilitadas pelo facto de em Itália o casamento entre pessoas do mesmo sexo ainda não ser legal, permitindo-se apenas uniões civis – algo que só foi aprovado em 2016, com a Itália a ser o último grande país ocidental a fazê-lo. O Partido Gay italiano vai começar a recolher assinaturas, em janeiro do próximo ano, com vista a forçar um referendo sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Franco Grillini, um dos mais antigos ativistas dos direitos dos homossexuais, disse que a designer "foi a primeira pessoa em Itália a ser tão clara e explícita face à política homofóbica do governo", convidando "outras pessoas a seguirem seu exemplo."

Num momento particularmente emotivo do seu discurso, a designer partilhou a seguinte memória: "Tinha 11 anos quando o meu irmão Gianni me disse que era gay. Isso não mudou nada para mim. Eu amava o meu irmão e era-me indiferente quem ele amava."

Gianni Versace, também ele designer de moda, foi assassinado em Miami, em 1997.