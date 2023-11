Tributo à liberdade e à vitalidade: a coleção primavera/verão 2024 da Chanel

A coleção primavera/verão 2024 da Chanel é uma celebração da liberdade e da vitalidade, inspirada nos jardins da villa Noailles, nas colinas de Hyères, França. A luz do sol banha essa villa modernista, rodeada por jardins que proporcionam uma sensação idílica de liberdade.

Os volumes e espaços exteriores da villa iluminam a coleção com intensa vitalidade, apresentando padrões geométricos, assimetrias contrastantes, patchworks e linhas direitas. Os roupões em tweed multicolorido, casacos em felpo às riscas e fatos em neoprene são algumas das peças que transmitem a alegria da luz e da cor.

Look 45: Casaco e bermuda em tweed de algodão fantasia preto e azul-marinho, adornado com botões de jóias. Acessórios em metal, contas de vidro, pérolas de água doce, strass e vidro. Slingbacks em tecido preto, pele e gorgorão. Foto: @Chanel

A coleção inclui também vestidos curtos, bermudas às riscas e casacos trespassados, todos exibindo uma elegância descontraída. Os fatos de banho, babydolls de organza, vestuário desportivo e vestidos de noite seguem o mesmo estilo libertador.

Look 24: Camisola e saia em malha de algodão branca e multicolor, adornada com um entrançado em croché e botões dourados. Acessórios em metal, resina, strass, pele, e contas de vidro. Sapatos Mary-Janes em tecido branco. Foto: @Chanel

Virginie Viard, a atual diretora artística, procurou combinar sofisticação com informalidade, incorporando o tweed em toda a coleção e explorando a ideia de juntar opostos de uma forma elegante. Os fatos são leves e flexíveis, refletindo a sensação de liberdade. A sensualidade também está presente, especialmente nas peças em organza preta, permitindo sobreposições infinitas.

Look 56: Túnica em organza de seda preta e renda arquitetónica, ornamentada com botões de jóias. Biquíni em jersey preto. Acessórios em metal, contas de vidro e strass. Sapatos Mary-Janes em tecido branco. Foto: @Chanel

A coleção presta homenagem a figuras inspiradoras, como Marie-Laure de Noailles, artista francesa, e Gabrielle Chanel, através de detalhes como óculos de sol pretos adornados com correntes douradas. No geral, esta coleção transmite alegria, desporto e uma sensação de festa, convidando todos a entrar num mood dolce far niente.