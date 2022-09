Peças exclusivas, tecnologia inovadora e zero filas de espera. Assim é a nova Zara do Porto

Fachada da loja Zara na Rua de Santa Catarina, Porto Foto: Zara

A azáfama da multidão, os artistas que cantam e tocam junto às esplanadas e as dezenas lojinhas de rua avisam-nos que a Rua de Santa Catarina é, de facto, uma das principais artérias comerciais do Porto, uma gémea nortenha da baixa lisboeta. Contudo, e mesmo entre tantas distrações, é impossível não reparar na majestosa fachada da renovada loja da Zara, que depois de seis meses encerrada ao público, abre de novo as portas aos transeuntes, e com novidades exclusivas em Portugal. Ocupa do número 160 ao 168: mais uma prova de que é gigante.

Uma vez no interior, somos recebidos por três manequins de silhueta elegante e com cortes de cabelo formato bob ao estilo anos vinte, que envergam as últimas tendências da marca. O nosso olhar vagueia e contempla as amplas dimensões da loja, a sua decoração neutra e ainda as escadas (e elevador) que levam ao segundo e terceiro pisos. Mas há mais.

Corner da coleção desportiva Athleticz, na secção de roupa masculina Foto: Zara

É na ponta oposta à entrada, no piso térreo, que encontramos aquelas que serão as áreas preferidas de muitos clientes – o corners de calçado e acessórios e de lingerie, na secção de mulher, e ainda a coleção masculina de desporto Athleticz.

O corner de lingerie, cujas peças apenas eram vendidas online até agora, assume uma forma circular, com as suas pesadas cortinas beges e provador exclusivo, emanando requinte e sofisticação. É aqui que estarão expostas as peças mais marcantes da linha, incluindo pijamas, vestidos e, naturalmente, roupa interior. Predominam as transparências sensuais e o conforto, os tons quentes e o tie-dye, os materiais nobres, como algodão e seda, conjungados com outros mais leves como renda e tule.

O corner de lingerie terá sempre as peças mais marcantes da linha Foto: Zara

A alguns passos de distância, temos a área dedicada ao calçado. Um tesouro estrategicamente escondido que, por sua vez, assume um design quadrado, onde predomina a cor branca e a madeira clara. Contudo, é o novo serviço de atendimento personalizado que se destaca em ambas as zonas, criado para oferecer uma experiência única e positiva ao cliente. Uma espécie de Matrioska, com direito a áreas de reposição adjacentes, por assim dizer.

O corner de sapatos e acessórios conta com uma área própria para os clientes experimentarem o calçado, sem esquecer as meias descartáveis e o atendimento personalizado Foto: Zara

Tecnologia e sustentabilidade

A Zara de Santa Catarina está agora equipada com novas funcionalidades tecnológicas, que farão as delícias de quem odeia filas de espera. Referimo-nos ao novo ponto de recolha de compras online com silo robotizado (uma espécie de equipamento que entrega as encomendas sem recurso a pessoas), pensado para os indivíduos que adoram compras, mas que nasceram impacientes. É tudo bastante simples: após o pagamento, temos um prazo de duas horas para recolhermos a encomenda guardada no silo. Basta passar o QR code na máquina e voila.

O ponto de recolha de compras online com silo robotizado é ideal para quem não gosta de filas de espera Foto: Zara

Igualmente inovador é o processo de entrada e saída dos provadores, que agora é realizado através de um ecrã touch e sistema de atribuição das cabines de prova. É também "à prova" de pessoas distraídas, visto que cada cabine tem uma luz que acende quando está a ser utilizada. Para tornar a experiência o mais eficiente possível, há ainda cinco caixas self check out ao lados dos provadores e um diretório QR, espalhado pelos diferentes andares, que nos informa de todos os serviços disponíveis na loja. Contudo, aqui o que compensa realmente é navegar pelo modo loja da app da Zara, isto se quisermos ter acesso ao stock disponível de determinada peça, o local exato onde esta está arrumada ou para reservar provadores - imagine o jeito que dará em altura de saldos.

Nova funcionalidade tecnológica na zona dos provadores Foto: Zara

A isto, acrescenta-se a preocupação com o consumo de energia – a loja está conectada à plataforma interna da marca, Inergy, que monitoriza remotamente o consumo dos equipamentos de climatização e iluminaçao de todos os andates. Além disso, conta com dois programas amigos do ambiente – um sistema de recolha de roupa usada, em parceria com a Cruz Vermelha portuguesa, e um sistema de reciclagem de caixas de cartão. Cabe à consciência de cada um de nós, sim, mas agora o cliente poderá optar por receber a sua encomenda Zara em embalagens em segunda mão.

No piso térreo, a loja tem uma área própria para recolher caixas de cartão e roupa usada Foto: Zara

Conceito White Box

Ainda que não devamos julgar um livro pela capa, segundo se diz, o mesmo não acontece com as lojas, cujo layout e decoração revelam-se essenciais para o seu sucesso.

Como tal, o processo de remodelação e ampliação da Zara portuense foi pensado até ao último pormenor, não se tratasse este de um estabelecimento histórico. A fachada de estilo neoclássico foi recuperada com extremo cuidado, bem como a parede lateral de pedra presente nos três pisos no interior do edifício. O resultado é um ambiente minimalista de linhas clean onde predomina o branco, a luz natural oriunda da rua (complementada pelas luzes LED do teto), e materiais como a madeira clara, para acrescentar um toque de calor, algum metal e cimento. No fundo, o objetivo deste "contentor branco" é permitir que as peças sejam as verdadeiras estrelas. Como já foi referido, o estabelecimento conta com três andares, sendo o último a mais recente aquisição, o que se traduz em quatro mil metros quadrados.

Decoração minimalista, com predominância do branco, dos cinzas provenientes do metal e do cimento e ainda dos beges, proveniente da madeira clara Foto: Zara

Inaugurada em 1988, a Zara de Santa Catarina trata-se, sem dúvida, de referência sem precedentes no universo da Moda no país. Marcou a internacionalização do grupo no país, quando apenas existiam 60 lojas Zara em Espanha. Depois de Madrid e Qatar, é apenas a terceira loja no mundo que conta com a nova imagem.