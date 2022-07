Chanel renova corner em Portugal e ensina truques de makeup

Loja Chanel no El Corte Inglés em Lisboa Foto: Chanel



Por marcação, pode solicitar o Les Rendez-Vous Chanel, um consulta personalizada para conhecer as últimas tendências de skincare e maquilhagem. Depois - e este será, possivelmente, o mais inovador, há o Beauty Recordings. É toda uma experiência que começa com um especialista da marca a indicar-lhe quais os cremes e tratamentos mais adequados à sua pele, e que termina com a experiência Chanel Try On: sentar-se numa cadeira em frente a um espelho virtual, que está a captar com gravação a aplicação dos produtos feita pelo maquilhador. Um vídeo que será depois enviado ao cliente juntamente com respetivo link para cada um dos produtos. Tudo isto para que seja possível replicar em casa aquilo que foi feito em loja.

A loja oferece novos serviços personalizados a cada cliente Foto: Chanel

Existe ainda uma novidade especial na área dedicada às fragrâncias Foto: Chanel

reinventou o seu espaço no, em Lisboa, onde passaram a estar disponíveis praticamente todas as coleções de maquilhagem, cuidados de pele, e fragrâncias, bem como uma seleção exclusiva de produtos para casa e livros.Usando a linguagem da, este renovado corner reinterpreta a estética da maison através de uma combinação de linhas refinadas, alta tecnologia e, claro, as cores mais icónicas da Chanel:. Com bancadas elegantes e bem organizadas, a marca convida-nos a viajar pelo deslumbrante mundo da beleza de luxo.Pensado para que os clientes possam fazer as suas compras, escolhendo os produtos certos com a ajuda da equipa e do maquilhador, este corner temHá ainda uma novidade especial na área dedicada às: uma parede branca e preta que convida o cliente a descobrir - através de cubos de cerâmica olfactiva - todas as fragrâncias Chanel, incluindo a coleção, composta por 18 icónicos perfumes, e as últimas criações da Les Eaux de Chanel.