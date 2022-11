Sá, Aranha & Vasconcelos. Um estúdio de decoração fora do vulgar (e agora digital)

Visto do lado de fora, ninguém desconfia que dentro do número 45 da rua do Vale Formoso, entre Marvila e o Parque das Nações, está instalado um dos mais reconhecidos estúdios portugueses dedicados à arquitetura e design de interiores, e também o seu armazém. Trata-se da Sá, Aranha & Vasconcelos, aqui instalada há quase duas décadas, marca fundada há 37 anos por Carmo Aranha e Rosário Tello, que rapidamente superou o mercado nacional, internacionalizando-se.

Os ambientes criados pelo estúdio Sá, Aranha & Vasconcelos. Foto: DR

Estamos nesta morada física para conhecer uma novidade oposta: uma nova loja online, a grande novidade do atelier. A loja junta-se à secção "Estúdio" e "Projectos" no website já existente, para disponibilizar venda da coleção de mobiliário de design e objetos lifestyle com assinatura de Rosário e Carmo. Um desafio paralelo ao desafio principal da Sá, Aranha & Vasconcelos, que é idealizar e desenhar ambientes, e depois dar-lhes vida. Sim, o atelier faz o trabalho do princípio ao fim e só já entrega as chaves do apartamento aos clientes, se for esse o seu desejo.

As sócias. Foto: DR

Neste domínio encontramos algumas peças já icónicas como os sofás Timeless (há também puffs e chaise longues), as caixas mil e uma funções, nos formatos quadrado, losângulo, paralelogramo ou rectângulo) e ainda outras mais especiais como o espelho palette (inspirado numa peça maior, de um projeto asiático) ou o charriot flexível, personalizável e super prático. Para Carmo Aranha, gestora de negócio, a sua peça preferida da loja online são os Artful Trays , "pela sua simplicidade, diversão e sustentabilidade".

Artful Tray Light, feito à mão pelo artista F.Aranha em aço com os mandamentos SAV pintados junto de pequenas expressões. €120 Foto: DR

O estúdio SAV pegou num conjunto de tabuleiros vintage de pasteleiro e transformou-os em peças de arte, "enaltecendo os mandamentos Sá Aranha & Vasconcelos, dando-lhes leveza, cor e alegria para levar a sua casa uma parte da nossa missão e da nossa identidade." Para Rosário Tello, diretora criativa, são as mesas de Travertino, "pelo seu design, material e versatilidade", explica. "São peças que podem ser adaptadas a vários ambientes, estilos e personalidades. E destacam-se, ainda, pela beleza do corte da pedra, e das imperfeições naturais da mesma que lhe acrescentam carácter."

Flexible Charriot, em madeira nobre com estrutura de aço e um suporte forrado em tecido animal print, €520. Foto: DR

Para as fundadoras, o passo de lançamento da loja online fez sentido neste momento que o atelier vive: uma tranquila e transitória adaptação aos desígnios dos novos clientes, que são mais digitais e mais intervenientes nos ambientes das próprias casas, optando muitas vezes para fazer projetos híbridos, como explica, em visita ao espaço, Francisca Aranha Nery, gestora de marca e responsável pela loja online, convicção que as fundadoras reforçam.

Director's Bench, banco de realizador dobrável com tecido em malha ultra premium e estrutura em metal polido, €790 Foto: DR

"Apesar de estarmos curiosas com a sua evolução, acreditamos que este novo mercado nos deixa mais próximas de uma geração (mais) digital de entusiastas de decoração, e esse fator traz também uma grande responsabilidade em conhecer a nova audiência, e criar produto para um público com outras exigências, necessidades e objetivos", explicam. "É um novo modelo de negócio que torna o acesso às peças independente do processo criativo do estúdio e, por isso, reduz o conhecimento sobre o cliente final e que assume uma maior responsabilidade em todo o processo, desde a criação de produto, ao atendimento sempre consistente. É novidade mas, também, é responsabilidade."

O domínio já está online, aqui.