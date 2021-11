Quem é a misteriosa Marta Ortega? De herdeira da Zara a presidente da Inditex

"Sempre disse que ia dedicar a minha vida a expandir o legado dos meus pais, a olhar para o futuro, mas a aprender com o passado", afirmou Marta Ortega, herdeira da Zara em comunicado, de acordo com o site da Bloomberg.

Nos últimos tempos, a filha de Amancio Ortega ficou conhecida por se dedicar quase exclusivamente à introdução de coleções premium e à gestão de imagem da Zara, uma das grandes marcas do grupo, em conjunto com a Bershka, a Stradivarius, a Pull & Bear, entre outras. Hoje com 37 anos, foi há cerca de 14 que teve o seu primeiro emprego na marca, como assistente de vendas numa das lojas em Londres. "Na primeira semana pensei que não iria sobreviver", contou em entrevista à WSJ Magazine, citada pela revista ¡HOLA! "Mas depois desenvolve-se um vício pela loja. Algumas pessoas nunca querem sair. É o coração da empresa".

Marta Ortega e Amancio Ortega durante a competição de hipismo CSI Casas Novas, 2018. Foto: Getty Images

Marta Ortega na Madrid Horse Week em Espanha, 2019. Foto: Getty Images

Pablo Isla,que assumiu a presidência da Inditex quando Amancio se reformou em 2011, afirma que tem esperança no trabalho que Marta fará daqui para a frente, principalmente em relação à sustentabilidade no mundo da Moda.

"Penso que é importante construir pontes entre a alta-costura e a Moda de rua, entre o passado e o presente, entre a tecnologia e a Moda, entre a arte e a funcionalidade", afirmou Marta, que em 2018 supervisionou o lançamento da SRPLS, a linha premium da Zara que consiste em coleções bianuais de peças de inspiração utilitária e streetwear, com preços entre os 80 e os 200 euros. "Não deveriam ser apenas algumas pessoas a ter acesso a [Moda] de boa qualidade. Queremos que todos os nossos clientes tenham a oportunidade de disfrutar dela".

Anna Wintour, Marta Ortega e Diane von Furstenberg nos Vogue Fashion Fund 2019 Awards, em Nova Iorque. Foto: Getty Images

A elegância de Marta Ortega Foto: Getty Images

Ainda segundo a WSJ Magazine, Fabien Baron, diretor criativo independente que trabalhou com a Dior, a Calvin Klein e a Burberry, contou que não reconheceu a futura presidente da primeira vez em que a jovem participou numa reunião da marca, em 2017. Ela "é como uma voz oculta da marca. Traz uma camada de sofisticação que talvez não existia antes… o seu pai construiu o negócio e ela está a construir uma comunidade que irá ajudar a empresa a atingir outro nível".

Natural da Corunha, Espanha, a empreendedora admitiu em entrevista que quando era mais nova não tinha noção do império que os pais geriam, apenas sabia que estavam no ramo da Moda e que viajavam muito. Foi em plena adolescência que se apaixonou pelo processo de criação de imagem, numa altura em que competia em provas de hipismo. Porém, sempre soube que uma carreira como cavaleira profissional não estava nos planos.

Marta Ortega durante a competição de hipismo CSI Casas Novas, 2018. Foto: Getty Images

Os homens da vida de Marta numa competição hípica, em dezembro de 2018. O primeiro marido de Marta, Sérgio Álvarez, o pai, Amancio Ortega, o novo marido, Roberto Torretta, e o filho Amancio, ao colo. Foto: Getty Images

Na última década, Marta teve a oportunidade de trabalhar com fotógrafos de renome como Steven Meisel, David Sims, Craig McDean, Zoë Ghertner e o falecido Peter Lindbergh. Para além da linha SRPLS, a jovem de 37 anos está igualmente envolvida na coleção Studio, que consiste em designs topo de gama dentro da linha pronto-a-vestir.

Atualmente, a Inditex dá emprego a mais de cinco mil pessoas só na Corunha. Em 2020, as receitas líquidas da Zara chegaram aos 14 mil milhões de euros. "Obviamente que somos uma grande empresa, mas sinto que não é assim tão grande. Não sei nada sobre os grandes números, nem sequer queremos falar sobre isso, no nosso trabalho diário não é algo que nos diga respeito", afirmou. "Não se trata de uma pessoa fazer um bom trabalho. Somos uma equipa".

Quanto às acusações de roubo de designs, Marta apenas tem uma coisa a dizer. "Procuramos a melhor qualidade, o melhor design. Respeitamos o trabalho das pessoas", afirmou à WSJ Magazine. "Penso que temos a nossa própria identidade. E temos vindo a desenvolver novos produtos a partir do zero há muito tempo".

Carlos Torretta e Marta Ortega no desfile de Roberto Torretta durante a Mercedes Benz Fashion Week, 2019. Foto: Getty Images

A herdeira do grupo Inditex vive com o marido, Carlos Torreta, e com os filhos, Maltida e Amancio, de 1 e 8 anos, na Corunha.