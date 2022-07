O vestido de Marta Ortega que tem de ter no seu armário (e é low cost)

Filha do fundador do grupo Inditex, Marta Ortega sabe que não precisa de usar looks extravagantes para chamar a atenção, na melhor maneira possível. Para a sua primeira reunião de acionistas como presidente do grupo - cargo que assumiu a 1 de abril de 2022 - a herdeira de Amancio Ortega optou por um conjunto que, com certeza, fará parte das tendências deste ano.

Oscar Garcia Maceiras, CEO da Inditex, e Marta Ortega durante a primeira convocatória da Assembleia Geral da Inditex em Espanha, julho de 2022 Foto: Getty Images

Elegante e intemporal, o vestido estilo túnica com decote em V é a prova de que, por vezes, menos é realmente mais. Trata-se de um design lisonjeiro para qualquer tipo de corpo, pois destaca a linha da cintura. No entanto, a peça esconde um segredo: faz parte da próxima coleção de inverno da Zara e ainda não está nas lojas, avança a revista espanhola Hola, embora a marca tenha versões semelhantes à venda.