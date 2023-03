O que mudou na nova loja da Oysho no Chiado? Fomos descobrir

Em plena tarde de quinta-feira, num dia que começou encoberto e feio, as ruas junto ao Armazém do Chiado, em Lisboa, não dão tréguas. Turistas vindos dos quatro cantos do mundo, na sua maioria jovens, cruzam-se com alguns lisboetas às compras numa das zonas mais movimentadas da cidade. Na Oysho, a marca de desporto e tempo livre do grupo Inditex, o cenário é semelhante. Após um mês e meio de renovações, a loja da Rua Garret reabriu as portas ao público, e a Máxima não resistiu a ir conhecê-la.

A loja do Chiado sempre foi uma área difícil de coordenar devido à sua tipologia e tamanho, diz-nos Pedro Vidigal, diretor de comunicação em Portugal da gigante espanhola. Acreditamos nas suas palavras, mas não sentimos a dificuldade de que fala uma vez lá dentro. Totalmente renovada, a estética é clean e organizada, deixando as peças falarem por si. Mesmo tratando-se de um rés-do-chão e cave, existe uma claridade natural e acolhedora, graças à iluminação LED instalada nos móveis.

A renovada loja da Oysho, situada na Rua Garret, no Chiado. Foto: Oysho

As linhas mais técnicas, dedicadas a modalidades desportivas como yoga, running, fitness ou ski, entre outras, estão no piso térreo. Há leggings para todos os corpos e gostos, com tecidos mais ou menos compressores e diferentes tipos de cintura. Afinal, a roupa de desporto é cada vez mais uma das grandes apostas da Oysho, uma abordagem um pouco diferente da que estamos habituados. As coleções de lingerie continuarão a existir, mas não são o foco principal. Além dos designs modernos das peças, saltam à vista as etiquetas. As dos soutiens de desporto, por exemplo, têm informação sobre o seu nível de suporte, a resistência do tecido e a proteção solar do mesmo. Há um casaco cor de laranja concebido para temperaturas entre os 13 e os oito graus negativos, por exemplo, e, ao ler a informação de um par de ténis, descobrimos que são ideais para percursos longos em terrenos de dificuldade média, além de serem impermeáveis. É claro o avanço tecnológico que houve nos últimos tempos no que toca ao sportswear.

As linhas de desportos mais técnicas é uma das grandes apostas da Oysho. Foto: Oysho

Continuamos a descoberta no andar de baixo, onde estão as coleções pensadas para o dia-a-dia e lazer, todas muito confortáveis e práticas, sem nunca esquecer a importância do bom design, bem como alguma roupa interior, caixas registadoras (também tem uma de pagamento automático) e os provadores. Até já se encontram alguns fatos de banho, tal é a pressa para que cheguem as temperaturas mais quentes. Conclusão? Não levámos metade da loja para casa porque não conseguiamos.