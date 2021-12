De Marta Ortega a Alessandra Gucci. As herdeiras multimilionárias da Moda

Herdaram milhões dos negócios de família, mas nem todas tiveram finais felizes: algumas seguiram as pisadas dos pais, outras viveram histórias trágicas, reservaram-se ou afastaram-se da vida pública.



Após a estreia do filme House of Gucci, com Lady Gaga no papel de Patrizia Reggiani, que no final dos anos 90 mandou assassinar o seu marido, Maurizio Gucci, um dos herdeiros da marca italiana, muito se fala sobre as multimilionárias filhas destas celebridades cujas vidas foram uma tragédia. Logo a começar por Alessandra Gucci, a filha mais velha de Maurizio Gucci.



irmãs Gucci cortaram o apoio financeiro à sua mãe Patrizia Reggiani, e aparentemente não lhe falam. A herança das filhas de Maurizio está estimada em 400 milhões de dólares.



Embora nunca tenha trabalhado para a marca que leva o seu nome, Alessandra costumava desenhar carteiras para a sua própria etiqueta, a AG. Em 2008, lançou uma coleção de edição limitada, The First, com 99 carteiras, 11 de cada modelo. Alessandra prestou homenagem à família dando aos modelos o nome do seu pai Maurizio e do avô Rodolfo. Ambas as irmãs se têm mantido reservadas quantos às suas vidas.



De assistente de vendas numa das lojas da Zara em Londres a diretora do grupo Inditex (toma posse em abril de 2022), Marta Ortega também faz parte da lista das herdeiras multimilionárias da Moda. A filha de Amâncio Ortega sempre esteve ligada ao negócio do pai e no últimos anos dedicou-se maioritariamente à introdução de coleções premium e à gestão de imagem da Zara. Ao contrário de Alessandra e Allegra, tornou-a uma das mulheres referência de estilo e sucesso em Espanha e não só. O seu vestido de noiva, da Valentino, ficou para a história, embora a cerimónia tenha sido discreta.

Marta Ortega Foto: Getty Images

Já Nicky Hilton Rothschild, irmã de Paris Hilton, como se não bastasse ser herdeira do império Hilton, é ainda casada com um membro da família Rothschild, com quem tem dois filhos.



A socialite, modelo, designer e herdeira de 38 anos parece ter uma vida de sonho. Afinal, ela é uma das bisnetas do fundador dos hotéis Hilton Conrad Hilton Sr., e a filha de um dos mais bem sucedidos promotores imobiliários de Los Angeles, Rick Hilton.

Nicky Rothschild Foto: Getty Images

Aos 21 anos, lançou a sua primeira linha de roupa, e mais tarde desenhou uma linha de carteiras para a japonesa Samantha Thavasa. Em 2005 tornou-se rosto da marca australiana de lingerie Antz Pantz. Nos últimos dez anos, desenhou joias de luxo, mais coleções cápsula de carteiras (com a Linea Pelle ou a Tolani) e a sua primeira coleção de calçado, em parceria com a francesa Sole, foi lançada em 2019.



Na lista está também Delphine Arnaut, empresária francesa, que atualmente preside a Louis Vuitton. É filha de Bernard Arnault, detentor do grupo de luxo LVMH. Com 28 anos já fazia parte do conselho de administração, e hoje, aos 46, é uma figura forte na empresa do pai. Foi ela a percursora do Prémio LVMH, um concurso internacional para jovens designers de Moda, trazendo frescura e novidade à empresa.

Delphine Arnault Foto: Getty Images

Assim o fez também Nadja Swarovski, que criou a Fundação Swarovski em 2013, uma viragem na história da marca fundada pelo seu trisavô, Daniel Swarovski. Foi a primeira mulher no cargo de diretora executiva, e foi ela que sintonizou a marca com outras indústrias, como a arquitetura, a iluminação ou a decoração de interiores, e também implementou políticas de sustentabilidade. Tem 51 anos.



Destaque especial para Carolina Adriana Herrera, que está ligada à marca com o nome da mãe desde 1999. É diretora de beleza da empresa da marca há duas décadas e responsável, em particular, pelos perfumes. Entre as suas fragrâncias mais famosas estão os perfumes 212, CH e 212 VIP.

Carolina Adriana Herrera Foto: Getty Images

Também foi impulsionadora da primeira linha de maquilhagem da marca - o batom vermelho sempre foi uma imagem de marca de Carolina Herrera. Tem 52 anos, e foi casada com Miguel Báez, de quem se divorciou em 2017 depois de 17 anos de casamento.