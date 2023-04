Como será o futuro da fast-fashion? A Bershka abre caminho e está mais tecnológica que nunca

Podemos comparar a renovada Bershka do Colombo a um episódio de uma série de ficção científica? Talvez ainda não, mas para lá caminhamos. Além de uma nova imagem, mais alinhada com o público-alvo da marca – com peso nos elementos street, cores neutras e disposição cuidada - a loja conta também com características que a distinguem de todas as outras.

Um dos grandes protagonistas é, sem dúvida, a estreia mundial da Wearable Art, uma "coleção phygital" fruto da colaboração entre a espanhola e o estúdio digital FFFace.me, que permite associar efeitos virtuais a peças físicas específicas, como t-shirts, através de um código QR. O resultado? Uma experiência de realidade aumentada muito interessante e definindo as próximas tendências.



A colaboração Bershka x FFFace.me estará à venda em maio. Foto: Bershka

Outra novidade é o provador exclusivo também na mesma realidade, pintado com QR codes na sua totalidade. Lendo o código presente na porta com a câmara do telemóvel, acedemos rapidamente à aplicação Snapchat da marca espanhola, no qual encontramos um mundo novo. Por outras palavras, trata-se de uma zona privada onde os clientes podem brincar com filtros e experimentar as novas peças digitais da Bershka (que vão sendo atualizadas ao longo do tempo) para depois partilharem as fotografias nas redes sociais.



A grande novidade é o provador exclusivo para experimentar peças digitais e outros efeitos. Foto: Bershka

Há ainda um

– com um toque no ecrã, somos rapidamente direcionados para uma cabine vazia, que quando fechada dá sinal disso, com base num sensor que deteta quando alguém encerra a cortina no seu interior - e

, contribuindo para uma experiência de compra sem filas desnecessárias.



As caixas self-service é uma das características novas da loja. Foto: Bershka

