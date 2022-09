Estes óculos são os mais cool para o regresso às aulas

Setembro vai de "vento em popa" e com ele chega o regresso às aulas, um mês em que parece que já nada "funciona", principalmente para quem tem filhos pequenos. As roupas do outono anterior encolheram, possivelmente, os materiais escolares precisam de ser renovados, as mochilas com desenhos passaram de Moda. Não há como enganar. É hora de um makeover dos pés à cabeça, como manda a reentré, sem esquecer uma zona do corpo muito importante, essencial para uma boa aprendizagem - os olhos.

Divertidos e inovadores, os novos óculos do grupo Conselheiros da Visão reforçam a confiança das crianças, tanto em casa como na escola. Tratam-se de armações como nenhuma outra, que mudam de cor consoante a luminosidade. A ciência é simples: depois de exposta ao sol, a armação de base cristal ganha uma tonalidade mais viva, dando a sensação de ser totalmente nova.

Nova coleção Fitness Kids Foto: Conselheiros da Visão

Nova coleção Fitness Kids Foto: Conselheiros da Visão

Nova coleção Fitness Kids Foto: Conselheiros da Visão

A coleção Fitness KIDS conta com dez cores (rosa, azul, verde, amarelo, entre outras) e está disponível aqui.