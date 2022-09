Narciso Rodriguez para Zara. Será esta a coleção mais inédita da estação?

Narciso Rodriguez x Zara. Foto: Zara

Natalia Vodianova e fotografada por Craig McDean.

O improvável aconteceu:alia-se àpara uma nova coleção de outono que inclui reinterpretações de peças do designer, como um vestido de seda da sua coleção de, com um estampado floral discreto, ou um vestido drapeado vermelho, justo, da coleção de. Há várias peças em preto, como fatos ou macacões, de corte minimalista e elegante."Ao longo dos anos tive o prazer de conhecer as equipas da Zara a um nível pessoal. Sempre foram grandes apoiantes do meu trabalho, então foi muito natural quando a oportunidade de trabalharmos juntos surgiu", afirmou o designer, que se focou em criar uma coleção de essenciais de outono baseada nos seus ex-líbris."A trabalhar de perto com a equipa, identificámos algumas das mais icónicas silhuetas do meu arquivo e reinterpretámo-las para hoje. É uma colaboração que se encontra entre os momentos chave da minha carreira", afirma. "É uma coleção que nasce do nosso amor comum pelo design e estilo intemporais. O resultado é uma série de peças que celebram a essência do meu trabalho com uma sensibilidade moderna", remata.A campanha é protagonizada pela modelo