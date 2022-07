Looks low-cost? Princesa e infanta de Espanha mostram como vestir

Depois do fim do ano letivo, e com o início das celebrações do Prémio da Fundação Princesa de Girona, a princesa e infanta de Espanha regressam aos deveres reais. Marcas espanholas são a escolha de eleição, com vestidos novos ou repetidos em eventos anteriores.



Na primeira aparição sem o rei Filipe e a rainha Letizia de Espanha, Leonor e Sofía decidiram usar vestidos acessíveis, combinados com as clássicas alpercatas, sapatos de eleição da família real para o verão. A princesa das Astúrias utilizou um vestido midi estampado da Mango, com sapatos brancos, e a infanta optou por um vestido curto branco com bordados, da marca Claudie Pierlot, que conjugou com alpargatas pretas. Sofia já tinha utilizado este look antes, no último Desfile das Forças Armadas, no mês de maio.

Princesa Leonor e Infanta Sofía em Girona Foto: Getty Images

As alpargatas são o sapato de eleição da família real espanhola para a estação quente Foto: Getty Images

No jardim da Mansão Albeníz, casa de estadia da família real em viagens a Barcelona, Leonor escolheu por usar um vestido comprido preto e branco, novamente estampado, da marca espanhola Polin et Moi. Já Sofía foi vista novamente com um vestido curto da Zara, que já tinha usado anteriormente.

A princesa e infanta escolherem utilizar novamente alpargatas Foto: Getty Images

No fim das celebrações, a princesa deslumbrou com um vestido midi azul claro da marca Miphai, que combinou com stilettos nude e brincos em ouro branco. A rainha de Espanha escolheu também um vestido azul, de tom mais escuro, com decote assimétrico da marca Bouret. Sofía distingue-se da mãe e da irmã ao vestir um look totalmente branco, com um top de manga curta aberto na frente e calças flare, que combinou com bailarinas nude.