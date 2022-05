O acordo invulgar entre Meghan e Isabel II para o Jubileu de Platina da rainha

Aos 96 anos, Isabel II celebra no próximo mês, de 2 a 5 de junho, o seu Jubileu de Platina, o evento que marca sete décadas desde que ascendeu ao trono. Escusado será dizer que a ocasião, planeada há muito, será digna de uma monarca, com espetáculos, desfiles e banquetes. No entanto, existia alguma especulação quanto à lista de convidados, nomeadamente se Meghan Markle e o príncipe Harry, bem como os dois filhos do casal, Archie e Lilibet, teriam direito a marcar presença no Jubileu da rainha.

De acordo com o jornal The Telegraph, a monarca desejava que os netos fizessem parte da futura celebração, pelo que aceitou a sua presença, mas apenas com uma condição: os duques de Sussex teriam de manter um perfil discreto e só poderiam assistir a eventos oficiais, algo com que Meghan e Harry concordaram. De facto, após bastante tempo a viver na Califórnia, nos EUA, era apenas natural que o casal quisesse passar alguns dias com a família, disputas à parte. Além disso, o primeiro aniversário de Lilibet acontece precisamente a 4 de junho, a meios dos festejos.