Filha de Harry e Meghan já nasceu, e nome eleito homenageia Diana e Isabel II

"É com grande alegria que o príncipe, o duque e a duquesa de Sussex, dão as boas-vindas à sua filha, Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor" - assim começa o anúncio oficial do nascimento da filha dos duques de Sussex, Harry e Meghan, no seu website (Archwell). "Lili nasceu na sexta-feira, 4 de junho, às 11:40 da manhã, aos cuidados dos médicos e do staff do Hospital de Santa Barbara Cottage", em Santa Bárbara, Califórnia. Tanto a mãe como o filha estão saudáveis e bem, e encontram-se em casa, lê-se no comunicado."Lili tem o nome da sua bisavó, Sua Majestade a rainha Isabel II, cuja alcunha familiar é Lilibet. O seu nome do meio, Diana, foi escolhido para honrar a sua amada falecida avó, a princesa de Gales", diz ainda na declaração. O casal tem já um filho de dois anos, Archie Harrison Mountbatten-Windsor.Numa mensagem de agradecimento pelas felicitações, o Harry e Meghan escrevem: "No dia 4 de junho, fomos abençoados com a chegada da nossa filha, Lili. Ela é mais do que alguma vez poderíamos ter imaginado, e continuamos gratos pelo amor e orações que sentimos de todo o mundo. Obrigada pela vossa contínua bondade e apoio durante este tempo tão especial para a nossa família".Harry e Meghan pedem a quem queira dar presentes para o fazer diretamente a ONG's que apoiam mulheres e raparigas, tais como Girls Inc., Harvest Home, CAMFED ou Fundação Myna Mahila.