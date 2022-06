Príncipe Louis, o neto favorito do futuro rei de Inglaterra?

Com apenas quatro anos, o filho mais novo dos duques de Cambridge tornou-se a estrela inesperada da família real britânica. Em mês de celebrações do Jubileu de Platina de Isabel II, no qual se assinalaram os 70 anos de reinado da monarca, o príncipe Louis roubou todas as atenções com o seu comportamento traquina. Contudo, não foram só as brincadeiras de Louis, típicas da idade, que foram registadas pelas lentes dos fotógrafos.



No desfile que ocorreu ao longo da avenida The Mall, a 5 de junho, ficou clara a cúmplice relação entre Louis e o príncipe Carlos, de 73 anos. Cansado de estar ao lado da mãe, o jovem membro da família real dirigiu-se para junto do avô, que o sentou ao seu colo, assistindo assim ao resto do cortejo – uma imagem que derreteu os internautas e os presentes no local. Um momento especialmente simbólico, como comentou uma fonte anónima ao site de celebridades People. "Considerando que ele [príncipe Carlos] é conhecido por ser um pai ausente, vê-lo assim é encantador". Como que para compensar os anos perdidos, o pai de William e Harry parece fazer os possíveis para desfrutar do seu tempo livre em atividades com os mais novos.

A ligação especial dos dois pode, aliás, ser recordada em diversas fotografias que os duques de Cornwall partilharam nas redes sociais. Em 2020, viu-se um "avô babado" com o neto nos braços, aquando o segundo aniversário do príncipe, e em 2018, numa fotografia de grupo, descobrimos um Louis curioso de sete meses a apertar o nariz do avô, enquanto Carlos se ri do doce momento.