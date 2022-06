Jubileu de Platina. Rainha Isabel II celebra reinado mais longo de Inglaterra

Foto: Getty Images 1 de 7 2 de junho - Príncipe Luís tapa os ouvidos durante o Desfile de aniversário da Rainha Foto: Getty Images 2 de 7 2 de junho - Multidão nas portas do Buckingham Palace Foto: Getty Images 3 de 7 2 de junho - Rainha Isabel II com o filho Príncipe Carlos Foto: Getty Images 4 de 7 2 de junho - Guardas no Desfile de aniversário da Rainha Foto: Getty Images 5 de 7 2 de junho - Família Real na varanda do Buckingham Palace, no Desfile de aniversário da Rainha Foto: Getty Images 6 de 7 2 de junho - Atuação do Exército Inglês Foto: Getty Images 7 de 7 2 de junho - Família Real na varanda do Buckingham Palace, no Desfile de aniversário da Rainha

O ano é. Poucas casas na Grã-Bretanha pós Segunda Guerra Mundial tinham televisão, mas os números de audiência da coroação da Rainha Isabel II atingiram os. Para muitos, a celebração do Jubileu de Platina é então nostálgico, e traz consigo um travo de esperança.As celebrações contam com mais deespalhados por quatro dias, e a comemoração começou com o Desfile de aniversário da Rainha. Quatro gerações da Família Real marcaram a sua presença na varanda do Buckingham Palace, onde uma multidão esperava ansiosamente.