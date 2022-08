"Louca, diva e histérica". Meghan Markle contra os estereótipos femininos

Afastada dos antigos deveres reais, Meghan Markle dedica-se à organização sem fins lucrativos Archewell, criada em parceria com o marido, o príncipe Harry, e a defender questões e causas que lhe são próximas, como o feminismo. É o caso do seu novo podcast, Archetypes, que pretende desconstruir estereótipos relacionados com as mulheres.

"Louca, diva, histérica… estas são palavras que ouvimos muito nos meios de comunicação, online, em casa…", começa por dizer a duquesa de Sussex no primeiro episódio do programa de rádio. Aqui, "iremos à raiz destas expressões para compreender porque continuam a ser usadas" a fim de descobrirmos uma forma de lutar contra elas.

Para isso, Meghan desafiou a amiga e tenista Serena Williams – que planeia reformar-se em breve para se concentrar na família - para ser a convidada especial da estreia de Archetypes. Durante a conversa de 57 minutos, as duas falaram abertamente sobre o que significa ser-se ambicioso e como a palavra assume um sentido diferente quando aplicada a alguém do sexo feminino. "Não me lembro de sentir pessoalmente a conotação negativa por trás da palavra ambição até começar a namorar com o meu marido", confessou a duquesa, referindo-se a Harry. "Aparentemente, é uma coisa muito, muito terrível". A forma como as mulheres são olhadas depois de serem mães foi outro dos tópicos discutidos. O duplo padrão é real, disse Meghan. "Já o senti".



Com doze episódios no total, o próximo episódio do podcast irá contar com Mariah Carey no papel de entrevistada.