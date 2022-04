Revelada fotografia informal de Isabel II aos 96 anos

View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

Na véspera do 96º aniversário da rainha Isabel II, a página de Instagram do Royal Windsor Horse Show lançou uma nova fotografia de Sua Majestade com dois dos seus póneis, Bybeck Katie e Bybeck Nightingale."Tirada no mês passado nos terrenos do Castelo de Windsor, a fotografia é a quarta de uma série de fotografias divulgadas pelo Royal Windsor Horse Show, na sequência de imagens que celebraram o Jubileu de Ouro, o Jubileu de Platina e o 90º Aniversário de Sua Majestade" escreve, por sua vez, a página oficial da família real britânica no Instagram.A Rainha participou em todas as exposições do Royal Windsor Horse Show, desde 1943.