Isabel II. De banquetes a corridas de cavalo, assim se celebram 70 anos de reinado

A 6 de fevereiro de 1952, Isabel II dava início ao seu longo reinado como monarca do Reino Unido, após a morte do seu pai, o rei George VI. A jovem, na altura com 25 anos, seria coroada um ano depois, em junho de 1953. O mundo não sabia ainda, mas Isabel seria a primeira rainha britânica a alcançar 70 anos de reinado, celebrados no domingo, dia 6.

Isabel II e o duque de Edimburgo no dia da sua coroação, 1953 Foto: Getty Images

Embora a data oficial seja em fevereiro, as celebrações acontecem apenas no início de junho. O jubileu de prata (1977), de ouro (2002) e de diamante (2012) deram-se também no verão. Este ano, os eventos principais dividem-se entre 2 e 5 de junho, como noticiado pelo site da família real. No entanto, haverão outras atividades fora desse horário, como por exemplo, o espetáculo no Castelo de Windsor. A Gallop Through History junta mil performers e 500 cavalos numa homenagem especial à monarca. Outro evento de destaque será a competição Platinun Pudding que, tal como o nome indica, é um concurso que visa encontrar a melhor receita de pudim. Ao fim de três rondas, os cinco finalistas terão de apresentar os seus dotes culinários a um painel de júris constituído pela Dama Mary Berry, Monica Galetti e Mark Flanagan, o head chef do Palácio de Buckingham, isto a 14 de março.

Rainha Isabel II no Palácio de Buckingham. A sua coroação, aos 25 foi a primeira a passar na televisão (27 mil pessoas assistiram pela TV à cerimónia no Reino Unido e 11 milhões ouviram pela rádio), foi a primeira rainha da Inglaterra a enviar um e-mail.

Para abrir as celebrações de verão, a 2 de junho, acontece o desfile de aniversário da rainha, embora o seu aniversário seja em abril. Serão 1400 soldados, 200 cavalos e 400 músicos a desfilar desde o Palácio de Buckingham acompanhados por membros da família real a cavalo e em carruagens. A longa tradição de celebrar os jubileus reais, os casamentos e as coroações com a iluminação de mais de 1500 tochas pelo Reino Unido cumpre-se também neste dia.

Desfile de 2019 Foto: Victoria Jones PA Images/Getty Images

E se no dia 3 temos planeado na agenda um serviço de ação de graças na Catedral de Saint Paul, dia 4 é reservado para festas e convívios. Neste dia, a família real irá assistir à corrida de cavalos em Epsom Downs. Além disso, o canal de televisão BBC irá transmitir um concerto especial ao vivo desde o Palácio de Buckingham, onde algumas das figuras mais conhecidas do mundo do entretenimento irão celebrar os melhores momentos do reinado de Isabel II.

Corrida de cavalos Foto: Royal.uk

É no último dia oficial de festejos, a 5, que acontece o Grande Almoço do Jubileu, uma ocasião para conhecer melhor o outro e criar laços de amizade. No mesmo dia, há ainda o The Platinum Jubilee Pageant que, mais do que um concurso de beleza, é um festival de criatividade. Performers, dançarinos, músicos, militares e voluntários juntam-se em Londres para contar a história do reinado da rainha através dos seus talentos artísticos. Uma parte essencial do evento é a secção Rio de Esperança, um desfile com 200 bandeiras de seda cujos desenhos serão pensados por crianças e jovens adolescentes. O objetivo é que os desenhos demonstrem as ambições e esperanças das gerações mais novas relativamente ao futuro do planeta.

O Grande Almoço do Jubileu Foto: Royal.uk

Por fim, e já a partir de julho, as residências reais oficiais servem de palco para três exposições muito especiais sobre a ascensão, a coroação e os jubileus de Isabel II. Retratos e algumas joias da monarca, fotografados entre 1953 e 1956, estarão no Palácio de Buckingham; as peças que esta usou no dia da sua coroação estarão na Abadia de Westminster; e os conjuntos que vestiu nos passados jubileus estarão no Palácio de Holyroodhouse.